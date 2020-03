Vdali so se tudi speedwayisti: uvodna dirka sezone prestavljena

Svetovno prvenstvo v speedwayu oziroma elitna serija grand prix je bila doslej eno redkih športnih tekmovanj, v katere pandemija novega koronavirusa še ni posegla. Zdaj je med panogami, prizadetimi zaradi boja in ukrepov proti koronavirusu, tudi ta šport, saj so prestavili uvodno dirko sezone, ki bi morala biti 16. maja na Poljskem.

Elitno speedwaysko tekmovanje je bilo doslej relativno varno predvsem zaradi (še) precejšnje časovne oddaljenosti. Prva dirka bi namreč morala biti šele 16. maja, a so jo morali danes prestaviti.

Kot je sporočilo vodstvo tekmovanja, je odločitev posledica ukrepov boja proti novemu koronavirusu. Na Poljskem je namreč med njimi tudi prepoved zbiranja na športnih prireditvah, ki velja do preklica, zato so morali dirko na varšavskem nacionalnem stadionu, predvideno za 16. maj, prestaviti. Nov datum je zdaj 8. avgust, tako da bo Poljska takrat gostila dve dirki v nizu, 1. avgusta je namreč predvidena že dirka v Vroclavu.

V speedwayskem SP bo tudi letos nastopal Matej Žagar. Najboljši slovenski dirkač si je nastope za to sezono zagotovil kot zmagovalec kvalifikacijskega tekmovanja v lanski sezoni.

Za zdaj je to edina sprememba v koledarju. Po novem se bo sezona tako, če ne bo novih odpovedi, začela 30. maja v nemškem Teterowu. Tudi preostale dirke za zdaj ostajajo pri predvidenih terminih, skupno pa bo v sezoni 2020 deset dirk.

Že dan prej pa je vodstvo tekmovanja v speedwayu začasno odpovedalo polfinalni dirki pokala narodov, ki bi morali bito v nemškem Landshutu in latvijskem Daugavpilusu konec aprila in v začetku maja. Na prvi bi morala v družbi Nemčije, Poljske, Danske, Češke, Francije in Italije nastopiti tudi slovenska reprezentanca. Prav tako pa so začasno odpovedali tudi finale tega tekmovanja, ki bi moral biti po prvotnih načrtih v britanskem kraju Belle Vue 8. in 9. maja. Nove datume vseh treh tekmovanj bo vodstvo tekmovanja skušalo določiti čim prej.

Koledar SP v speedwayu po prestavitvi dirke v Varšavi: 30. maj: VN Nemčije (Teterow) 13. junij: VN Češke (Praga) 18. julij: VN Velike Britanije (Cardiff) 25. julij: VN Švedske (Hallstavik) 1. avgust: VN Poljske (Vroclav) 8. avgust: VN Poljske (Varšava) 15. avgust: VN Skandinavije (Malilla, Švedska) 29. avgust: VN Rusije (Toljati) 12. september: VN Danske (Vojens) 3. oktober: VN Poljske (Torun)

