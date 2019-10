Žagar za konec sezone 15., skupna zmaga Zmarzliku

Žagar je na dirki osvojil drugo, dve tretji in dve četrti mesti ter ostal daleč od polfinala. Slovenec je v skupni razvrstitvi zdrsnil na deveto mesto, a bo kljub temu tudi v sezoni 2020 vozil med elito, saj je letos zmagal v kvalifikacijah za serijo grand prix. Žagar je v sezoni zbral 78 točk, na vrhu pa so bili Zmarzlik s 132, Madsen s 130 in Sajfutdinov s 126.

Žagar je pred dirko držal osmo mesto. Po dveh uvrstitvah na stopničke in polfinale na predzadnji dirki v Cardiffu je po slabi sezoni "eksplodiral" in vse je kazalo, da bi s solidnim nastopom v Torunu lahko sezono kljub vsemu zaključil v osmerici.

A kljub izvrstni hitrosti v kvalifikacijah, ki jih je za Zmarzlikom končal na drugem mestu, na dirki tega ni ponovil. Zadnji letošnji nastop na ovalu razprodane arene Marian Rose, ki Žagarju v karieri sicer nikoli ni bila posebej pri srcu, pa je osvojil vsega štiri točke, kar je na koncu pomenilo vsega petnajsto mesto na dirki.

Začetek s četrtim mestom brez točk, dve tretji in eno drugo mesto sta pred zadnjo dirko sicer še vedno pomenili možnost celo za napredovanje v polfinale, kar je uspelo kar dvema voznikoma z zbranimi sedmimi točkami.

Potrebna je bila seveda zmaga. Po povsem ponesrečenem startu iz sicer ugodne notranje pozicije se je celo prebil do drugega mesta, ob napadu na vodilnega pa je po trku vanj povsem izgubil hitrost in padel na četrto mesto, na koncu je nekaj metrov pred ciljem celo odstopil.

"Seveda nisem zadovoljen z zadnjo dirko, saj sem le za točko obstal za osmerico, ki je vedno prvi cilj sezone, motorji in tudi nekaj startov mi na razmočeni progi niso delovali tako, kot bi si želel, zato bo to le še ena naloga več pred novo sezono," je po dirki povedal Žagar in dodal: "Čestitam prijatelju Zmarzliku za prvi naslov in upam, da bom v naslednji sezoni tudi sam spet v pravem boju za medalje."

Izidi:

1. Leon Madsen (Pol) 21 točk, 2. Emil Sajfutdinov (Rus) 15, 3. Niels Kristian Iversen (Dan) 11, 4. Bartosz Zmarzlik (Pol) 14 ... 15. Matej Žagar (Slo) 4.



Skupno:

1. Zmarzlik 132 točk, 2. Madsen, 130, 3. Sajfutdinov, 126, 4. Fredrik Lindgren (Šve) 105, 5. Martin Vaculik (Slk) 95 ... 9. Žagar (78), 24. Matic Ivačič (Slo) 2.

