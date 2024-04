Holderju uvod sezone v Goričanu, Žagar v ozadju

Na prvi postaje sezone je nastopil najboljši slovenski dirkač Žagar, ki je v Goričanu dirkal s povabilom prireditelja. V petih nastopih je zbral 4 točke in končal na 15. mestu brez polfinala. V seštevku SP mu bo to prineslo dve točki.

Najboljši slovenski voznik zadnjih dveh desetletjih je tako kot v zadnjih dveh sezonah tudi letos na uvodu SP v bližini Donjega Kraljevca. Leta 2022 je prišel do polfinala, lani mu to ni uspelo in je bil 16.

Nekoč stalni član elitne konkurence, ki je na 128 dirkah SP 23-krat nastopil v finalu in petkrat zmagal, tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah. Na svojo priložnost je danes čakal tudi prva stezna rezerva Matic Ivačič, slovenski državni prvak, a priložnosti za vožnjo ni dobil.

Žagar je bil v današnjih vožnjah enkrat drugi ter po dvakrat tretji in zadnji, četrti. Še najbližje zmagi, pred kar lepim številom slovenskih navijačev v bližini slovenske meje, je bil v svojem drugem nastopu, ko je vodil ob koncu prvega kroga, a je nato bila dirka zaradi padca Latvijca Andžejsa Lebedevsa prekinjena, v ponovitvi vožnje z le dvema voznikoma je bil Žagar nato drugi.

V velikem finalu uvodne preizkušnje sezone je slavil Holder, ki je v svojem šestem finalu v karieri dočakal premierno zmago. Avstralec je blestel skozi celoten veter, najboljši je bil že po rednem delu dirke, tudi v polfinalu je bil suveren. V finalu je dirkal še štirikratni svetovni prvak in branilec naslova, Poljak Bartosz Zmarzlik, in bil četrti.

Letonja sezona ima sicer 11 postaj. Dirkači bodo maja nastopili v Varšavi in nemškem Landshutu, junija bodo dirke v Pragi, švedski Malilli in poljskem Gorzowu, avgusta v Cardiffu in Vroclavu, sezona pa se bo končala septembra z dirkami v Rigi, danskem Vojensu in zadnji v poljskem Torunu.