Konstruktorji Mercedesa izdelali inovativen aparat za pomoč pri koronavirusu

Konstruktorji Mercedesa, enega od moštev, ki tekmujejo na dirkah svetovnega prvenstva v formuli 1, so v sila kratkem času izdelali inovativni dihalni aparat za pomoč bolnikom z najhujšimi dihalnimi stiskami kot posledico koronavirusne bolezni. Britanske zdravstvene oblasti so že potrdile najširšo uporabo nove, izboljšane dihalne naprave.

Inženirji in mehaniki Mercedesovega konstruktorskega biroja, AMG High Performance Powertrains iz okolice mesta Brixworth, kjer izdelujejo turbine in pogonske agregate za bolide, so v boju proti novemu koronavirusu združili svoje znanje in izkušnje s strokovnjaki kliničnega centra ter univerzitetnega kolidža v Londonu ter zasnovali napravo, ki bo pomagala bolnim z najtežjimi oblikami akutnega respiratornega sindroma.

Naprava pomaga bolnikom z najhujšimi simptomi covida-19 z zagotavljanjem neprekinjenega pozitivnega tlaka v dihalnih poteh (angleško CPAP, Continuous Positive Airway Pressure). Inovativnost naprave pa je v tem, da bolnikom s hudim vnetjem dihal oziroma pljučnico omogoča, da lažje dihajo, ne da bi jih pri tem intubirali ter jim vstavili cevko oziroma kateter.

Kot so sporočili v izjavi za javnost, objavljeni na spletnih straneh F1, so inženirji in specialisti za področje klinične medicine začeli sodelovati že 18. marca ter zasnovali izboljšavo obstoječih naprav, ki jih uporabljajo v italijanskih oziroma kitajskih bolnišnicah. Britanski odbor za področje medicinske opreme je napravi že prižgal zeleno luč za njeno množično proizvodnjo.

Foto: Reuters

"Potrebovali smo manj kot 100 ur, da smo od našega prvega srečanja zasnovali prvo napravo, ki bo lahko že šla v množično proizvodnjo," so sporočili iz univerzitetnega kolidža v Londonu. Začeli so se že prvi klinični testi.

Sedem ekip formule 1, ki imajo sedež v Veliki Britaniji, je združilo moči in se odzvalo na poziv britanske vlade, naj s svojimi tehničnimi zmogljivostmi pomagajo pri razvoju in izdelavi nujne medicinske opreme.

Pomoč so obljubile ekipe Red Bull Racing, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault in Williams, ki so svoje znanje in strokovne ekipe ponudile projektu s skupnim imenom Project Pitlane.

"Ker je bil potreben res hiter odziv za rešitev težav, smo zmogli znatno skrajšati čas, potreben za razvoj takšne naprave, z nekaj let na le nekaj dni," je sodelavce pohvalil profesor Tim Baker s katedre za strojništvo londonskega univerzitetnega kolidža.

"Delali smo vse dni od jutra do večera, razstavljali in analizirali napravo, ki ni bila podvržena patentni zaščiti. Z računalniškimi simulacijami smo napravo še izboljšali, da smo ustvarili najsodobnejšo različico, primerno za množično proizvodnjo," je dejal Baker.