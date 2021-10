Na štartu ob Gajserju tudi poškodovani Prado

Svetovno prvenstvo v motokrosu se teden dni po zmagi Tima Gajserja (Honda) v Nemčiji nadaljuje v Franciji. Proga v kraju Lacapelle-Marival je na programu MXGP prvič. Svetovni prvak Gajser je tam sicer že dirkal, a še kot deček, pred desetimi leti. "Navdušen in vesel sem, ko gremo na nove proge. In ko sem vesel, dobro vozim. Tega si želim tudi to nedeljo," pred 12. veliko nagrado sezone sporoča Gajser.

V Nemčiji je s četrto zmago v sezoni znova prevzel rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku. "To je bilo več, kot sem ti upal pomisliti pred nekaj tedni." Ko si je pred štirimi tedni zlomil ključnico. "A naloga še ni opravljena. V petih tednih bo še sedem dirk, prvenstvo pa je zelo izenačeno." Gajserja in Jeffreyja Herlingsa (KTM) na drugem mestu ločita le dve točki. Osem točk zaostaja Romain Febvre (KTM).

O lovoriki sanjata še Toni Cairoli (KTM), ki po sezoni končuje bogato kariero in mladi Jorge Prado (KTM). Slednji na četrtem mestu za Timom zaostaja 31 točk in bo v Franciji dirkal! Na prejšnji dirki si je po trčenju v Herlingsa poškodoval roko oziroma ramenski sklep in bil operiran. "Ureznina pod pazduho je bila zelo globoka, a imam srečo, da živci in mišice niso poškodovane. Sicer težko skrčim komolec, a bom stisnil zobe. Vsaka točka pride prav."

Skupni seštevek MXGP pred 12. dirko sezone: 1. Tim Gajser 415 točk

2. Jeffrey Herlings 413

3. Romain Febvre 407

4. Jorge Prado 384

5. Antonio Cairoli 353

Štarta voženj v MXGP bosta v nedeljo ob 13.15 in 16.10, v MX2, kjer bo slovenske barve zastopal Jan Pancar, pa ob 12.15 in 15.10.