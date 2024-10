Kakšna zmaga Gajserja! A Sloveniji ne kaže tako dobro.

Mokra proga, rahel dež, veliko linij in Tim Gajser je dokazal vse svoje mojstrstvo. Dobil je prvo vožnjo (MXGP+MX2) prestižnega pokala narodov v motokrosu (MXON). Prehitel je svetovnega prvaka Jorgeja Prada, ki je dobil štart. Drugi je bil Američan Eli Tomac, tretji Francoz Romain Febvre, Prado na koncu četrti. Jaka Peklaj je končal na 34. mestu. Drugo vožnjo (MX2+MXOpen) je prepričljivo dobil Avstralec Jett Lawrence, Jan Pancar je bil po slabšem štartu 15., Peklaj pa 36. Slovenija je po drugi vožnji 10., a bi morala v zadnji (štart 17.08) prehiteti vsaj Dansko in Latvijo. Vodi Nizozemska, a imajo za zmago še naprej možnosti tudi ZDA, Avstralija, Francija in Španija.

Tim Gajser tokrat ne dirka s številko 243, saj imajo tekmovalci številke glede na lanski razplet. Slovenska trojica tako nastopa s številkami 25, 26 in 27. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pokal narodov v motokrosu (MXON) je tekmovanje reprezentanc, na katerem ne nastopajo samo vozniki iz svetovnega prvenstva MXGP in MX2, temveč tudi vozniki, ki vozijo le v domačih prvenstvih ter v zelo močnem ameriškem motokros in superkros prvenstvu. Z aktualnim svetovnim prvakom Jorgejem Pradom (GasGas) in podprvakom Timom Gajserjem (Honda) se tako v Matterley Basinu merijo tudi letošnji prvak v ameriškem superkrosu Avstralec Jett Lawrence (Honda), pa veterana Nemec Ken Roczen (Suzuki) in Američan Eli Tomac (Yamaha). Še posebej zanimiva bo tretja vožnja, ko bodo ob omenjenih na rampi še Jan Pancar (KTM), Avstralec Hunter Lawrence (Honda), Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), pa najboljša Francoza Romain Febvre (Kawasaki) in Maxime Renaux (Yamaha).

Jan Pancar verjame v vrhunski rezultat. Foto: Jure Gregorčič/AMZS V Matterley Basinu je v soboto na kvalifikacijah nastopilo 36 reprezentanc, na nedeljski dirki jih dirka 20. Med njimi je tudi Slovenija v postavi Gajser, Pancar in Jaka Peklaj (Husqvarna). Na kvalifikacijah so izbranci selektorja Saše Kraglja osvojili sedmo mesto, potem ko je bil Tim v kategoriji MXGP drugi, Jan pa v MXOpen osmi. Štela sta le najboljša dva rezultata, mladi Jaka je bil v MX2 28. V nedeljo so na sporedu tri vožnje, v vsaki združijo voznike dveh kategorij. Torej bo vsak odpeljal dve vožnji. Za končni točkovni seštevek se briše najslabši rezultat. Zmaga reprezentanca, ki bo osvojila najmanj točk. Za prvo mesto v vožnji se dobi eno točko, za drugo dve, za tretje tri in tako naprej do 40. mesta.

MXON, prva vožnja (MXGP+MX2):



1. Tim Gajser (Honda*Slo)

2. Eli Tomac (Yamaha/ZDA)

3. Romain Febvre (Yamaha/Fra)

4. Jorge Prado (GasGas/Špa)

5. Jeffrey Herlings (KTM/Niz)

6. Kay de Wolf (Husqvarna/Niz

7. Jeremy Seewer (Kawasaki/Švi)

8. Hunter Lawrence (Honda/ZDA)

…

34. Jaka Peklaj (Husqvarna/Slo)



MXON, druga vožnja (MX2+MXOpen)



1. Jett Lawrence (Honda/Avs)

2. Ruben Fernandez (Honda/Špa)

3. Simon Längerfelder (GasGas/Nem)

4. Maxime Renaux (Yamaha/Fra)

5. Kay de Wolf (Husqvarna/Niz)

6. Conrad Mewse (KTM/VB)

7. Aaron Plessinger (KTM*ZDA)

8. Karlis Reisulis (Yamaha/Lat)

…

15. Jan Pancar (KTM)/Slo)

36. Jaka Peklaj (Husqvarna/Slo)



MXON, po drugi vožnji:



1. Nizozemska 34 točk

2. ZDA 35

3. Avstralija 39

4. Francija 41

5. Španija 45

6. Nemčija 56

7. Italija 66

8. Latvija 78

9. Danska 83

10. Slovenija 86

11. Češka 92

12. Norveška 100

Gajser prehitel Prada in dobil prvo vožnjo

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart prve vožnje pokala narodov z vozniki kategorij MXGP in MX2 je dobil kdo drug kot Prado, takoj za njim pa je že bil Gajser. In Tim je dirkal zares agresivno, v drugem krogu pa Španca tudi prehitel. Za njima so ogorčeno bitko bili Herlings, Tomac, Febvre in Roczen. Nizozemec se je v drugem krogu znašel na tleh, Američan pa je začel z napadi Španca na drugem mestu. Hitro ga je prehitel, nato je šel mimo svetovnega prvaka še Febvre. Aktualni svetovni prvak se na mokri progi ne znajde tako dobro, pa še široka proga v Matterley Basinu dopušča različne linije in pravo dirkanje s prehitavnji.

Na polovici vožnje je bil Gajser zanesljivo v vodstvu, tri sekunde pred Tomacom, Febvre in Prado sta zaostajala še nekaj sekund več. S prehitevanji dirkačev na 450-kubičnih motorjih je s svojim 250-kubičnim navduševal Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna) in se prebil na peto mesto. Drugi Slovenec v prvi vožnji Peklaj ni mogel slediti najboljšim in se je vozil na 36. mestu. V 13. krogu pa šok za Belgijo: padel je Coenen in s poškodbo rame odstopil. Že pred tem je odstopil Britanec Max Anstie (Yamaha).

Z vrhunsko vožnjo je zmagal Gajser, osem sekund pred Tomacom in Febvrom, medtem ko je četrti Prado zaostal že 18 sekund. Peklaj je bil 34. "Užival sem. Dobro sem štartal, za Jorgejem, a sem bil agresiven in sem ga prehitel. Je pa proga postajala vse bolj spolzka. Nekaj pritiska sem čutil s strani Tomaca, a sem naredil razliko," je dejal Gajser, seveda z velikim nasmehom. V skupnem seštevku je po prvi vožnji najbolje kazalo Nizozemski, saj sta bila Herlings in Kay de Wolf na 250-kubičnem motorju (Husqvarna) peti in šesti.

Jett Lawrence dobil drugo vožnjo, Pancar 15.

Jan Pancar je bil v drugi vožnji 15. Foto: Jure Gregorčič/AMZS Druga vožnja z vozniki kategorij MX2 in MXOpen je bila nekaj manj dramatična. Z rampe je najbolje potegnil Timov ekipni kolega iz svetovnega prvenstva Španec Ruben Fernandez (Honda), a ga je že ob koncu prvega kroga prehitel Jett Lawrence in se odpeljal do prepričljive zmage (vodil je tudi že za 12 sekund). Slovenca nista najbolje štartala, Pancar je bil po prvem krogu 19., Peklaj pa 33. Jan je začel prehitevati šele v zadnjih krogih in ciljno črto prečkal kot 15. Z boljšim štartom bi se moral voziti v prvi deseterici. Jaka je bil na koncu 36., kar pomeni, da se je Sloveniji izbrisal ta dosežek.

Nedeljski spored na pokalu narodov (MXON):



14.10 finale, prva vožnja: MXGP in MX2 (Gajser in Peklaj)

15.40 finale, druga vožnja: MX2 in MXopen (Peklaj in Pancar)

17.08 finale, tretja vožnja: MXopen in MXGP (Pancar in Gajser)

Zmago brani Francija, v soboto prva Španija

Ruben Fernandez in Jorge Prado sta Španiji pridirkala prvo mesto na sobotnih kvalifikacijskih vožnjah. Vseeno so glavni favoriti za zmago Francozi in Avstralci. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Lani je na domačem terenu v Erneju pred 102.000 navijači Francija v enaki postavi postavi kot letos (Romain Febvre, Tom Vialle in Maxime Renaux) zmagala s 14 točkami. Avstralija je bila druga, Italija tretja. Slovenija je bila s 85 točkami deveta. Lani je ob Gajserju in Pancarju dirkal še Miha Bubnič. To je bila izenačitev 25 let starega najboljšega rezultata Slovenije v zgodovini.

Ob Franciji in Avstraliji letos na zmagovalni balkon ciljajo še Španci, ki so dobili kvalifikacije. Glede na razplet sobotnih voženj se bo Slovenija borila za mesta od štiri do 10. Predvsem Nizozemci in Američani so sposobni precej več, kot so pokazali v kvalifikacijah, in se lahko približajo boju za stopničke. Če bo Slovenija blizu prvi peterici, bo to izjemen uspeh. Ker bo na štartni rampi v vsaki vožnji vsaj 20 odličnih voznikov in ne le okoli 10 kot v soboto, bo naloga mnogo težja.