To čokolado boste jedli brez slabe vesti

Ali ste vedeli, da so za čokolado, ki jo imate tako zelo radi, najverjetneje v nečloveških pogojih garali zelo slabo plačani delavci in pogosto tudi otroci? Iz želje po spremembi na bolje in strasti do čokolade je tako nastala čokolada Tony’s Chocolonely, ki podpira pravične prakse pridelave kakava. Vanjo boste ugriznili z užitkom in brez občutka krivde.

Grenka plat sladke pregrehe

Surovino za čokolado pridobivajo iz semen tropskega drevesa kakavovca. Vendar je pridelava kakava ponekod povezana z nepravilnimi praksami, tako glede spoštovanja pridelovalcev in delavcev v nasadih kot tudi naravnega okolja. Številni pridelovalci kakava se namreč soočajo z izjemno napornim delom, neprimernimi pogoji ter nizkimi plačami. Med delavci pa so pogosto tudi otroci. Zaradi gojenja kakavovca je vse pogostejše tudi krčenje gozdov, kar negativno vpliva na okolje in živali. Z naraščanjem povpraševanja po čokoladi tako narašča tudi zaskrbljenost glede njene proizvodnje. S podpiranjem blagovnih znamk, ki dajejo prednost etičnemu pridobivanju in trajnostnemu kmetovanju, lahko vsak izmed nas prispeva k spremembam.

Čokolada je postala navdih

Želja po spremembi na bolje in strast do čokolade sta botrovali nastanku znamke Tony's Chocolonely.

Pred 20 leti je nizozemski novinar Teun van de Keuken raziskoval pridelavo kakava v Afriki in ugotovil, da se številni mali pridelovalci soočajo z revščino ter da so med delavci včasih tudi otroci. Tovrstna ravnanja so ga spodbudila, da je ustanovil svoje podjetje in razvil lastno znamko čokolade Tony's Chocolonely. Njegovo podjetje ima vse od začetka jasno vizijo: ustvariti pošteno, okusno in navdihujočo čokolado, ki spreminja svet.

Čokolada Tony’s Chocolonely je drugačna

Zakaj je čokolada Tony's Chocolonely tako posebna? Ker temelji na sledljivosti kakava, poštenem plačilu za pridelovalce, dolgoročnih pogodbah s kmetovalci, izobraževanju in ozaveščanju pridelovalcev ter sodelovanju s partnerji, ki podpirajo pravične prakse. Posebnost čokolade Tony's Chocolonely pa so tudi različno veliki koščki, s čimer znamka sporoča, da se zavzema za več enakopravnosti.

Zgodba je v navdih mnogim, okusi čokolade Tony’s Chocolonely pa mamljivi. Razvajajte se s petimi izvrstnimi okusi: mlečna čokolada, mlečna čokolada z medeno-mandljevo kremo, čokolada s karamelo in morsko soljo, čokolada z lešniki ter bela čokolada z malino.

Podarite sladko darilo s posebnim sporočilom

Čokolado si radi podarjamo ob različnih priložnostih, še posebej med decembrskimi prazniki. Čokolada Tony's Chocolonely bo s svojim izjemnim sporočilom in odličnimi okusi super darilo. Podarite jo na prav poseben način, ki bo obdarovani osebi še dolgo časa ostal v lepem spominu.

Čokoladno presenečenje

Pripravite čokoladno presenečenje. Potrebujete darilno škatlo in 5 tablic čokolade. Spodnji del škatle prerežite po vseh štirih robovih tako, da se bodo, ko boste dvignili pokrov škatle, stranice razprle in razkrile čokoladno presenečenje. Na notranjo stran vsake izmed stranic ter na dno škatle z lepilom nalepite tablico čokolade. Škatlo nato zaprite s pokrovom in nanj nalepite pentljo. Lahko dodate tudi svoje sporočilo.

Čokolada in rože malo drugače

Tudi lončnica in čokolada sta lahko izvirno darilo, če ju podarite na izviren način. Okoli okrasnega lonca nalepite tablice čokolade v pokončnem položaju, jih povežite z okrasnim trakom in dodajte pentljo.

Sladka voščilnica

Svojim dragim zaželite vse najslajše v novem letu s prav posebno, sladko voščilnico, ki jo izdelajte sami. Kos tršega papirja ali kartona prepognite na polovico, da dobite voščilnico. Na prvo stran nalepite tablico čokolade in dodajte napis: Vse najslajše v letu 2025! V notranjost voščilnice le še napišite najlepše želje.

