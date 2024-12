Slovenski diplomat: Rusija je tista, ki je nezakonito napadla Ukrajino

Varnostnemu svetu je poročal visoki predstavnik ZN za razorožitev Izumi Nakamitsu, ki je dejal, da je svet še vedno priča nesprejemljivo visokemu številu mrtvih in ranjenih civilistov ter sistematičnim napadom Rusije na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. "Ti obsežni napadi sprožajo velike skrbi zaradi zime," je dejal.

Ponikvar: Vsaka država ima pravico, da si priskrbi sredstva za svojo obrambo

"Vsaka država ima neodtujljivo pravico do obrambe v skladu z 51. členom Ustanovne listine ZN. Vsaka država ima pravico, da si priskrbi sredstva za svojo obrambo. Rusija je tista, ki je nezakonito napadla Ukrajino," je dejal politični koordinator misije pri ZN Klemen Ponikvar in izpostavil dostave orožja in vojakov Rusiji s strani Severne Koreje.

Izrazil je skrb zaradi obsega uporabe min v Ukrajini in poudaril, da je potreben mir. "Mir v Ukrajini potrebujemo čim prej. Da pa bo trajen, mora biti v skladu z Ustanovno listino ZN in mednarodnim pravom," je dejal.

Potrdili resolucijo o otrocih v oboroženih spopadih

Varnostni svet ZN je sicer v petek soglasno potrdil resolucijo na predlog Malte o otrocih v oboroženih spopadih, ki je imela na koncu podporo več kot 100 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenije. Resolucija poudarja pomen zaščite otrok v spopadih in v času stabilizacije po spopadih. Združenim narodom pa nalaga, naj za to poskrbijo.