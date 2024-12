Nissan in Honda pred združitvijo? Uradne potrditve še ni.

Nissan in Honda bi se lahko združila pod enim holdingom in ustvarila po številu avtomobilov tretjega največjega proizvajalca vozil na svetu.

Sodelovanje Honde in Nissana se bo poglobilo, izključena ni niti združitev, je po sklicevanju na vire znotraj tovarne najprej poročal japonski Nikkei. Oba proizvajalca sta potrdila medsebojne pogovore in iskanje poti do sinergij, s katerimi bi še poglobila svoje sodelovanje. Namigov o združitvi za zdaj nobena ob strani še ni potrdila.

Če bi obe japonski avtomobilski znamki ustanovili skupni holding, bi imel ta vrednost okrog 54 milijard dolarjev (51 milijard evrov) in letno proizvodnjo 7,4 avtomobilov. Za koncernom Volkswagen in Toyoto bi bil tretji največji proizvajalec avtomobilov na svetu.

Poglobljeno sodelovanje že od spomladi

Nissan in Honda sta že marca sklenili sodelovanje pri razvoju novih električnih avtomobilov. V zadnjih mesecih so se nato pojavile težave pri Nissanu, ki je napovedal varčevalni načrt v višini 2,6 milijarde dolarjev (2,48 milijarde evrov), zmanjšanje proizvodnje za 20 odstotkov in odpuščanja okrog devet tisoč zaposlenih. Eden od razlogov za negativno stanje je bil padec prodaje na Kitajskem in v ZDA.

Združitev je za zdaj videti bolj reševanje Nissana kot Honde, ki je tržno vredna več kot štirikrat več od Nissana.

V potencialni holding Nissana in Honde bi se lahko vključil tudi Mitsubishi.

Renault ideji za zdaj ne nasprotuje

Največji lastnik Nissana je Renault, ki ima 36-odstotni delež. Za zdaj neuradno morebitni združitvi obeh japonskih podjetij ne nasprotujejo. Renault in Nissan sta skupne projekte omejila, a Renault naj bi na osnovi nove petke v Franciji za Nissan izdeloval sestrski model nove micre.