Vprašanje evtanazije še nikoli ni bilo tako čustveno

Pedro Almodóvar , eden najbolj priznanih evropskih filmskih ustvarjalcev, se s svojim prvim angleškim celovečercem Sosednja soba (The Room Next Door) loteva teme, ki je hkrati globoko osebna in izjemno kontroverzna – vprašanja evtanazije. Film, ki je prejel zlatega leva na letošnjem Beneškem filmskem festivalu, prejel pa je tudi nominacijo za Zlati Globus, odpira pogovor o pravici do dostojanstvenega konca življenja in o pomenu prijateljstva, medtem ko raziskuje globine človeških odnosov.

OSREDNJA ZGODBA: PRIJATELJSTVO NA PREIZKUŠNJI

V središču zgodbe sta Ingrid (Julianne Moore), ugledna pisateljica, in Martha (Tilda Swinton), nekdanja vojna poročevalka, ki se po dolgih letih ponovno srečata v času Marthine najhujše preizkušnje. Martha, ki boleha za neozdravljivim rakom na materničnem vratu, se odloči za evtanazijo, vendar Ingrid zaprosi za nekaj izjemno težkega: da je prisotna v zadnjih trenutkih njenega življenja.

Martha za svojo zadnjo željo najame moderno vilo v idiličnem okolju v bližini Woodstocka. Narava okoli njiju je v jesenskih barvah in kot takšna simbolizira prehod med življenjem in smrtjo. Vsako jutro, ki ga preživita skupaj, je lahko njun zadnji skupni trenutek. Napetost in emocionalna intenzivnost, ki jo Almodóvar mojstrsko uprizori, delujeta kot opomnik o minljivosti življenja in pomenu iskrenih odnosov.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

ALMODÓVARJEVA ZNAČILNA ESTETIKA

Sosednja soba nosi vse prepoznavne elemente Almodóvarjevega avtorskega sloga: bogate barvne palete z globokimi odtenki rdeče, zelene in modre, estetsko dovršeno scenografijo ter dialoge, ki preklapljajo med filozofskim in melodramatičnim tonom. Režiser se tudi v tem delu ne odpove svoji ljubezni do detajlov, ki jih uporabljajo za poudarjanje notranjih svetov njegovih likov.

TEMATIKA, KI RAZDIRA IN POVEZUJE

Vprašanje evtanazije je globoko polarizirajoča tema, ki v sebi nosi etična, pravna in filozofska vprašanja. Almodóvar se v filmu izogiba sodbam. Namesto tega postavlja gledalca v vlogo opazovalca, ki mora sam presoditi, ali je Marthina odločitev za evtanazijo izraz poguma ali obupa.

Režiser na podelitvi nagrad na Beneškem filmskem festivalu ni skrival svojega osebnega prepričanja: "Verjamem, da je dostojanstveno slovo temeljna pravica vsakega človeka." Obenem pa je pozval k spoštovanju različnih prepričanj in opozoril na nujnost dialoga med posamezniki ter institucijami.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

JULIANNE MOORE IN TILDA SWINTON: IZJEMNI IGRALSKI IZVEDBI

Osrednji vlogi sta izjemno odigrali Julianne Moore in Tilda Swinton, ki po mnenju kritikov prinašata eno najmočnejših igralskih interakcij v Almodóvarjevi karieri. Njuna prezenca na platnu dodaja globino zapletenim vprašanjem prijateljstva, minljivosti in človeškega dostojanstva.

Almodóvar je dejal, da je snemanje z obema igralkama pogosto pustilo celotno ekipo na robu solz. "Njuna predanost vlogama in sposobnost izražanja subtilnih čustev sta naredili ta film poseben in ganljiv," je poudaril.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

POGLAVITNO SPOROČILO FILMA

Sosednja soba ni le film o evtanaziji. Je tudi film o ljubezni, prijateljstvu in o tem, kako se soočamo z neizbežnim. Almodóvar nas spominja, da so trenutki, ki jih preživimo z najbližjimi, neprecenljivi in da je včasih treba postaviti svoje prepričanje na preizkušnjo, da bi zares razumeli življenje.

KDAJ IN KJE SI OGLEDATI FILM? Sosednja soba je bil eden najbolj pričakovanih naslovov na letošnjem festivalu Liffe, po razprodanih premiernih projekcijah v ljubljanskem Kinodvoru pa si film v distribuciji Blitz Film & Video Distribution že lahko ogledate v slovenskih kinematografih. Ne zamudite priložnosti, da si ogledate film, ki je na novo opredelil, kako se lahko umetnost dotakne najglobljih vprašanj o človeški naravi.

