Honda bo na sejmu zabavne elektronike CES v Las Vegasu (ZDA) razkrila koncept, ki bo napovedoval serijo novih avtomobilov z namenske električne platforme. Tako imenovana serija 0 se bo začela z električno limuzino in nato še sorodnim športnim terencem, ki bosta dimenzijsko sodila v srednji razred avtomobilov. Oba pričakujemo na cestah do konca tega desetletja. Iz iste serije nato prihajata še razred manjša in večja avtomobila, v obeh primerih tako limuzina kot tudi športni terenec oziroma križanec.

Veliko tehničnih podatkov še ni na voljo. Znano je, da bosta imeli začetni različici pogon na zadnji par koles, na voljo pa bodo tudi pogoni z dvema elektromotorjema in posledično štirikolesnim pogonom.

Več podrobnosti bodo pri Hondi razkrili januarja v Las Vegasu.

Foto: Honda