Honda je potrdila vrnitev modela prelude v Evropo, in sicer prvič po 26 letih.

Honda bo leta 2026 v Evropi spet na trg poslala model prelude, ki so ga umaknili leta 2000. Te avtomobile so pred tem v petih generacijah izdelovali vse od leta 1978. Novi prelude bo nastal na osnovi civica. Za Hondo bo to najrazvitejši avtomobil s hibridnim pogonom e:HEV, katerega osrednji del bo dvolitrski bencinski motor. Pri pogonu izpostavljajo sistem s+shift, ki bo simuliral delovanje samodejnega menjalnika.

Podrobnejših tehničnih podatkov o novem preludu za zdaj še ni, zagotovo pa sledijo pred letom 2026.

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda