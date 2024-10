Čas je za zadnje dejanje mednarodne motokrosistične sezone 2024. V Matterley Basinu v Angliji poteka pokal narodov. Na olimpijadi motokrosa, kot tudi rečejo tekmovanju MXON, za zgodovinski rezultat Slovenije dirkajo Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. Na sobotnih kvalifikacijah so bili sedmi, reprezentance med četrtim in 10. mestom pa so bile zelo izenačene. Slovenija cilja vsaj na osmo mesto, s čimer bi izboljšala najboljši dosežek doslej. "Če bomo peljali kot na kvalifikacijah, bo vrhunski rezultat," pravi Pancar.

Tim Gajser tokrat ne dirka s številko 243, saj imajo tekmovalci številke glede na lanski razplet. Slovenska trojica tako nastopa s številkami 25, 26 in 27. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pokal narodov v motokrosu (MXON) je tekmovanje reprezentanc, na katerem ne nastopajo samo vozniki s svetovnega prvenstva MXGP in MX2, temveč po trije iz vsake države, tudi vozniki, ki denimo vozijo le v domačih prvenstvih ter v zelo močnem ameriškem motokros in superkros prvenstvu. Z aktualnim svetovnim prvakom Jorgejem Pradom (GasGas) in podprvakom Timom Gajserjem (Honda) se tako merijo tudi letošnji prvak v ameriškem superkrosu Avstralec Jett Lawrence (Honda), pa veterana Nemec Ken Roczen (Suzuki) in Američan Eli Tomac (Yamaha). Še posebej zanimiva bo tretja vožnja, ko bodo ob omenjenih na rampi še Jan Pancar (KTM), Avstralec Hunter Lawrence (Honda), Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), pa najboljša Francoza Romain Febvre (Kawasaki) in Maxime Renaux (Yamaha).

Nedeljski spored na pokalu narodov (MXON):



14.10 finale, prva vožnja: MXGP in MX2 (Gajser in Peklaj)

15.40 finale, druga vožnja: MX2 in MXopen (Peklaj in Pancar)

17.08 finale, tretja vožnja: MXopen in MXGP (Pancar in Gajser)

Jan Pancar verjame v vrhunski rezultat. Foto: Jure Gregorčič/AMZS V Matterley Basinu je v soboto na kvalifikacijah nastopilo 36 reprezentanc, na nedeljski dirki jih bo 20. Med njimi je tudi Slovenija v postavi Gajser, Pancar in Jaka Peklaj (Husqvarna). Na kvalifikacijah so izbranci selektorja Saše Kraglja osvojili sedmo mesto, potem ko je bil Tim v kategoriji MXGP drugi, Jan pa v MXOpen osmi. Štela sta le najboljša dva rezultata, mladi Jaka je bil v MX2 28. V nedeljo so na sporedu tri vožnje, v vsaki združijo voznike dveh kategorij. Torej bo vsak odpeljal dve vožnji. Za končni točkovni seštevek se briše najslabši rezultat. Zmaga reprezentanca, ki bo osvojila najmanj točk. Za prvo mesto v vožnji se dobi eno točko, za drugo dve, za tretje tri in tako naprej do 40. mesta. V najboljšem primeru lahko reprezentanca zbere samo devet točk.

Gajser: Lahko naredimo super rezultat

Jaka Peklaj se je lani poškodoval prav na tej progi. Foto: Jure Gregorčič/AMZS Selektor Kragelj je bil s sedmim mestom na kvalifikacijah zelo zadovoljen: "Dobra motivacija, odlično štartno izhodišče, na kvalifikacijah smo imeli samo 21. Fantje bodo morali imeti tudi nekaj športne sreče, predvsem pa pokazati, kar so na kvalifikacijah. Rezultat okoli sedmega mesta je realen." Težke razmere na progi ne bodo ovira, pa je po kvalifikacijah razlagal Gajser, ki v Matterley Basinu zelo rad dirka: "Proga je zahtevna. Veliko je bilo dežja, po vrhu so nasuli novo zemljo. Vse je zelo razmočeno, naredili so se globoki kanali. Upam, da bo sončen dan, da se bodo naredile dobre linije in bodo dobre tekme, zanimive," pravi petkratni svetovni prvak. "Mislim, da res lahko naredimo super rezultat." Podobno napoveduje tudi Pancar: "Upam, da vreme zdrži. Če bomo peljali tako kot na kvalifikacijah, bo vrhunski rezultat."

MXON, sobotne kvalifikacije:



1. Španija 3 točke

2. Francija 4

3. Avstralija 5

4. Velika Britanija 8

5. Nemčija 9

6. Nizozemska 10

7. Slovenija 10

8. Belgija 11

9. ZDA 13

10. Italija 13

11. Norveška 18

12. Švica 22

Ruben Fernandez in Jorge Prado sta Španiji pridirkala prvo mesto na sobotnih kvalifikacijskih vožnjah. Vseeno so glavni favoriti za zmago Francozi in Avstralci. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Lani je na domačem terenu v Erneju pred 102.000 navijači Francija v enaki postavi postavi kot letos (Romain Febvre, Tom Vialle in Maxime Renaux) zmagala s 14 točkami. Avstralija je bila druga, Italija tretja. Slovenija je bila s 85 točkami deveta. Lani je ob Gajserju in Pancarju dirkal še Miha Bubnič. To je bila izenačitev 25 let starega najboljšega rezultata Slovenije v zgodovini.

Ob Franciji in Avstraliji letos na zmagovalni balkon ciljajo še Španci, ki so dobili kvalifikacije. Glede na razplet sobotnih voženj se bo Slovenija borila za mesta od štiri do 10. Predvsem Nizozemci in Američani so sposobni precej več, kot so pokazali v kvalifikacijah, in se lahko približajo boju za stopničke. Če bo Slovenija blizu prvi peterici, bo to izjemen uspeh. Ker bo na štartni rampi v vsaki vožnji vsaj 20 odličnih voznikov in ne le okoli 10 kot v soboto, bo naloga mnogo težja.