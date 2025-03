Tim Gajser je na tej progi zmagal že trikrat. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na progi pri vasici Saint Jean d'Angely je lani na blatni dirki zmagal Tim Gajser (Honda), ki si je pred tednom dni s svojo 50. zmago v svetovnem prvenstvu (v Cozarju v Španiji) priboril rdečo tablico vodilnega v MXGP. Na sobotni kvalifikacijski vožnji v Franciji je bil drugi, pred njim pa Lucas Coenen (KTM). Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je po izvrstnem štartu končal na devetem mestu. V soboto so dirkali v dežju in na blatni progi, v nedeljo pa so jih kljub oblakom pričakale lažje razmere na poravnani podlagi. Vsaj tako so mislili. Tik pred štartom prve vožnje močnejšega razreda je namreč začelo znova deževati.

Gajser je v prvi vožnji dobro potegnil z rampe, odpeljal prvi zavoj po notranji liniji in tako tudi povedel. Drugi je bil Coenen, tretji pa Romain Febvre (Kawasaki). Toliko slabša sta bila na štartu Maxime Renaux (Yamaha) in Pancar, ki sta bila sredi prvega kroga na 18. in 26. mestu. V naslednjih krogih sta pridobivala. Medtem si je Gajser do četrtega kroga privozil dokaj varne tri sekunde prednosti pred Coenenom. Dež ni bil premočan. Po 12 minutah dirkanja je Febvre prehitel Coenena in šel s petimi sekundami zaostanka v lov na Gajserja. Neuspešno. Tim je nadzoroval pet sekund prednosti. V zadnjih treh krogih, ko sta prehitevala zaostale za krog, se mu je Francoz približal na dve sekundi, čeprav se mu je iz motorja valil bel dim.

"Končno mi je uspel dober štart. Res sem vesel. Prvi sem bil iz prvega zavoja. Ker je začelo pred štartom deževati, sem si želel biti v ospredju. Proga je težka, kanali so globoki, za zavoji pa grbine. Težko je bilo prehitevati zaostale za krog," je po prečkanju ciljne črte povedal Gajser. Prvo vožnjo je dobil tri sekunde pred Febvrom in 30 pred Coenenom. Renaux je končal na desetem mestu, a s skoraj dvema minutama zaostanka. Pancar je bil s krogom zaostanka 16.

MXGP Evrope, prva vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Lucas Coenen (KTM)

4. Mattia Guadagnini (Ducati)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Pauls Jonass (Kawasaki)

7. Valentin Guillod (Yamaha)

8. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (2/20):



1. Tim Gajser (Honda) 142 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 116

3. Maxime Renaux (Yamaha) 105

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 89

5. Lucas Coenen (KTM) 87

6. Ruben Fernandez (Honda) 77

7. Pauls Jonass (Kawasaki) 71

8. Mattia Guadagnini (Ducati) 70

...

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 29



V šibkejšem razredu MX2 (250-kubični motorji), kjer tekmujejo mladeniči, mlajši od 23 let, je v prvi vožnji (še na suhi progi) dolgo vodil Liam Everts (Husqvarna), nakar sta ga prehitela Simon Längenfelder in Andrea Adamo (oba KTM). Branilec naslova prvaka Kay de Wolf (Husqvarna), ki je kot zadnji izbiral štartno rampo, je bil šesti. Odločilna druga vožnja bo ob 15.10.