Nori zadnji krogi, Gajser na pol poti do velike zmage

Motokrosist Tim Gajser je dobil prvo vožnjo na VN Velike Britanije. Prvih pet v razredu MXGP je bilo v razmaku vsega štirih sekund, do zadnjega skoka so dirkali na polno. Jan Pancar je v prvi vožnji zadnje velike nagrade v letošnjem svetovnem prvenstvu osvojil 15. mesto v razredu MX2. Če so pogoji za dirkanje v Matterley Basinu odlični, pa so odpovedali dirko slovenskega prvenstva v Orehovi vasi.

Ker je sezona 2023 odločena, lahko vsi dirkajo sproščeno in s polnim plinom. In zato smo bili v prvi vožnji Matterley Basina priča zelo dramatičnemu razpletu. Štart je dobil Nizozemec Glenn Coldenhoff (Yamaha), pred novim svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom (GasGas) in petkratnim prvakom Timom Gajserjem (Honda). Po Francozu Romainu Febvru (Kawasaki) je sredi vožnje padel še Prado in v zaključku sta morala nadoknaditi več kot 10 sekund. In sta jih. Saj Coldenhoff ni imel več pravega ritma, Gajser pa ga dolgo ni mogel prehiteti. Tri kroge pred ciljem je Timu vendarle uspelo! Coldenhoffa je nato prehitel še Švicar Jeremy Seewer (Yamaha), Prado in Febvre pa sta končala tik za njimi. Če je bilo prvih pet v razmaku vsega štirih sekund, pa je šesti Ruben Fernandez (Honda) zaostal kar 40 sekund.

MXGP Velike Britancije, 1. vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jeremy Seewer (Yamaha)

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

4. Jorge Prado (GasGas)

5. Romain Febvre (Kawasaki)

6. Ruben Fernandez (Honda)

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Samo ena linija je in je zato težko prehitevati. Upal sem, da jih bo danes več. Zato sem vesel, da mi je na koncu vendarle uspelo prehiteti," je bil zmage v prvi vožnji vesel 27-letni Štajerec. Štart druge vožnje bo ob 18.10.

V razredu MX2 se na zadnji dirki odvija dvoboj za končno drugo mesto v skupnem seštevku. Prvo vožnjo je dobil Nemec Simon Längenfelder (GasGas), Belgijec Jago Geerts (Yamaha) pa je bil tretji. Po sobotnih kvalifikacijah sta ju ločili le dve točki. Novi svetovni prvak v tem razredu Italijan Andrea Adamo (KTM) je bil četrti.

Jan Pancar (KTM) je hiter na treningih, na dirkah pa se mu še naprej ne posreči štart in zato je nekaj slabši, kot bi lahko bil. V prvi vožnji je bil po prvem krogu 17., končal pa jo je na 15. mestu. Prvenstvo, svoje zadnje v MX2, bo končal na 11. mestu.

V MX2 druga vožnja sledi ob 17.10.

Odpoved dirke v Orehovi vasi

V Matterley Basinu so razmere za dirkanje zelo dobre, drugače pa je bilo v Orehovi vasi, kjer so zaradi dežja, stoječe vode v posameznih zavojih in vetra odpovedali finalno dirko slovenskega prvenstva.

Peklaj brez točke na prvi dirki v EMX250

Jaka Peklaj (Husqvarna) je v Matterley Basinu odpeljal svojo prvo dirko v evropskem prvenstvu na 250 kubičnih motorjih (EMX250). V sobotni prvi vožnji je bil 21., nedeljska druga pa se mu ni izšla, z dvema krogoma zaostanka je bil 33., predzadnji. Tako je ostal brez prvih točk v tem prvenstvu. Letošnji prvak v EMX250 Italijan Andrea Bonacorsi (Yamaha) v Angliji prvič dirkal v svetovnem prvenstvu MX2. Prvo vožnjo je končal na 13. mestu.