V Maggiori po dežju sončna nedelja, Gajser v troboj za zmago

Na kultni progi za motokros v Maggiori poteka 10. velika nagrada letošnjega svetovnega prvenstva. Tim Gajser je v soboto dobil kvalifikacijsko vožnjo v elitnem razredu MXGP in je ob Jorgeju Pradu in Jeffreyju Herlingsu favorit za zmago. Štart prve vožnje ob 14.15.

Skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (9/20):



1. Tim Gajser (Honda) 464 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 455

3. Jeffrey Herlings (KTM) 395

4. Romain Febvre (Kawasaki) 327

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 305

6. Jeremy Seewer (Yamaha) 296

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 94

Peklaj drugič letos dirka v MX2

V razredu MX2 v prvi vožnji prehitevanj skoraj ni bilo. Z vodstvom od štarta do cilja jo je dobil Liam Everts (KTM), sledila sta mu Simon Längenfelder (GasGas) in Andrea Adamo (KTM). Vodilni v prvenstvu je tako kot na kvalifikacijah padel v prvem zavoju in se moral prebijati iz začelja. Končal jo je na sedmem mestu. Dobro pa je s štartne rampe potegnil slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna), ki zaradi šolskih obveznosti v zadnjih dveh tednih ni treniral toliko. Po prvem krogu je bil 19., skozi cilj pa je prišel kot 25. in na svoji drugi letošnji dirki v svetovnem prvenstvu ostaja brez točke (letos sicer nastopa v EMX250).