Tim Gajser v Magggiori vedno dirka dobro. Foto: Guliverimage Ponoči je v Maggiori še deževalo, od jutra pa ni več padalo. Organizator je večino blata spravil s proge. Ostalo je nekaj luž, sicer pa je bila proga skoraj suha, a še vedno spolzka. In v prvi vožnji z eno samo dobro linijo. Zato je bil štart še toliko pomembnejši. Z najboljšim je presenetil Jeremy Seewer (Kawasaki), sledili so mu Jeffrey Herlings (KTM), Tim Gajser (Honda) in Jorge Prado (GasGas). Slednja sta Nizozemca prehitela že v drugem oziroma tretjem zavoju. Že v drugem krogu je Tim opravil s Seewerjem, ki pa je nato v zadnjem zavoju storil napako in prehitela sta ga še Prado in Herlings. Prvi trije v prvenstvu so tako že bili na prvih treh mestih.

Jan Pancar Foto: Guliverimage Gajser si je pridirkal pet sekund prednosti. Pet minut pred koncem pa sta Prado in Herlings dvignila ritem in se mu nevarno približala. A je petkratni svetovni prvak zdržal pritisk. Dobro je dirkal tudi Jan Pancar (TEM Jp253 KTM), ki je z minuto in pol zaostanka končal na 12. mestu.

"Imel sem dober štart. Bil sem tretji, a sem hitro naredil dve lepi prehitevanji. Na začetku sem se počutil dobro, imel sem dobre linije. Potem pa sem ujel zaostale za krog, začel sem voziti bolj zategnjeno, naredil sem nekaj napak. Oba za mano sta bila zelo hitra. Vesel sem, da sem ju zadržal za sabo. Dobra vožnja," je svoj prvi nedeljski nastop v Maggiori opisal 27-letni slovenski motokrosist.

MXGP, 1. vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

5. Jeremy Seewer (Kaewasaki)

6. Brian Bogers (Fantic)

...

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



Skupni seštevek po prvi vožnji (9/20):



1. Tim Gajser (Honda) 489 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 477

3. Jeffrey Herlings (KTM) 415

4. Romain Febvre (Kawasaki) 327

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 323

6. Jeremy Seewer (Yamaha) 312

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 103

Peklaj drugič letos dirka v MX2

V razredu MX2 v prvi vožnji prehitevanj skoraj ni bilo. Z vodstvom od štarta do cilja jo je dobil Liam Everts (KTM), sledila sta mu Simon Längenfelder (GasGas) in Andrea Adamo (KTM). Vodilni v prvenstvu je tako kot na kvalifikacijah padel v prvem zavoju in se moral prebijati iz začelja. Dirko je končal na sedmem mestu. Dobro pa je s štartne rampe potegnil slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna), ki zaradi šolskih obveznosti v zadnjih dveh tednih ni toliko treniral. Po prvem krogu je bil 19., skozi cilj pa je prišel kot 25. in na svoji drugi letošnji dirki v svetovnem prvenstvu ostaja brez točke (letos sicer nastopa v EMX250).