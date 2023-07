Pancar se je zataknil za štartno rampo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Motokrosisti so še drugi konec tedna v Indoneziji, kjer za točke svetovnega prvenstva dirkajo na VN Lomboka. Sobotno kvalifikacijsko dirko sta dobila Jorge Prado v MXGP in Jago Geerts v MX2. Edini Slovenec Jan Pancar je imel smolo že na štartu.

Jorge Prado Foto: Matej Podgoršek Španec Jorge Prado (GasGas) je ob odsotnosti poškodovanega Jeffreyja Herlingsa (KTM) in že vso sezono tudi Tima Gajserja (Honda) na dobri poti proti svojemu prvemu naslovu svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. Zmagal je že na sedmi od dosednjih 11 kvalifikacijskih dirk. Z dobro sekundo zaostanka je bil drugi Ruben Fernandez (Honda), tretji pa Romain Febvre (Kawasaki). Prado je sicer dobil samo dve veliki nagradi, a je med vsemi najbolj konstanten in se redno uvršča med najboljše tri ali štiri. Osvojil je že 515 točk oziroma 102 več od drugouvrščenega v skupnem seštevku Fevra. Herlings ima na tretjem mestu 386 točk.

Za Herlingsa še ni jasno, kdaj se bo vrnil na dirke (počeno vratno vretence), se pa čez dva tedna na VN Češke vrača Gajser.

Jago Geerts Foto: Matej Podgoršek Bolj izenačen je boj za prvaka v šibkejšem razredu MX2, kjer s 446 točkami vodi Andrea Adamo (KTM). Prvi favorit Jago Geerts (Yamaha) pa se po zlomu kosti v zapestju zdaj že vrača v staro formo. Dobil je sobotno kvalifikacijsko dirko na Lomboku in s tem deset točk. Na četrtem mestu skupnega seštevka ima 391 točk (izpustil je dve veliki nagradi). Še naprej deseti v razvrstitvi sezone ostaja Jan Pancar (KTM). Na kvalifikacijski dirki je kljub oslabljeni konkurenci ostal brez točk, saj je končal na 11. mestu (samo 20 voznikov na štartu). Bil je namreč eden od petih, ki so se na štartu zapeli za štartno rampo, ki se ni povsem spustila. In tako se je moral prebijati iz ozadja.

Na enajsti od 19. velikih nagrad letos bo šlo zares v nedeljo navsezgodaj po srednjeevropskem času: prva vožnja v MX2 ob 6.15, druga ob 9.10, v MXGP pa prva ob 7.15 in druga ob 10.10.