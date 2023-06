Jan Pancar deveti v Indoneziji, v MXGP zmaga Febvreja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Coenen je stopil na najvišjo stopničko povsem belgijskega odra za zmagovalce. Drugi je bil Liam Everts, tretji pa Jago Geerts. Coenen, ki je zmagal prvič v razredu MX2, je bil sicer najhitrejši v obeh vožnjah in je domov odnesel maksimalnih 50 točk.

Na otoku Zahodna Nusa Tenggara je kot edini Slovenec nastopil Pancar, ki je prvič v karieri vozil na indonezijski preizkušnji. Na dirko je prišel z dobro spodbudo iz Nemčije, kjer je bil šesti.

V prvo vožnjo se Pancar ni podal preveč uspešno, saj je prvo merilno točko prevozil na 16. mestu. Na mehki stezi, ki je spreminjala linije v ovinkih iz kroga v krog, so tekmovalce na določenih mestih ovirali tudi kamni. Kljub vročini in visoki vlažnosti se je slovenski motokrosist izkazal v drugem delu vožnje ter napredoval do desetega mesta, na katerem je tudi pripeljal v cilj.

Tudi start druge vožnje se Pancarju ni izšel po željah, a je nadaljeval bistveno bolje in se že ob koncu prvega kroga prebil na 11. mesto. V cilj je pripeljal kot osmi in skupno osvojil deveto mesto.

Febvre je v razredu MXGP slavil pred Špancem Jorgejem Pradom in Švicarjem Jeremyjem Seewerjem. Francoz je prvo vožnjo končal na drugem mestu, drugo pa je dobil. V skupnem seštevku točkovanja za SP še naprej zanesljivo vodi Prado, ki ima pred Febvrejem 101 točko prednosti.

V elitnem razredu še ne nastopa Gajser, čeprav se je Slovenec po poškodbi in zlomu noge na zadnji pripravljalni dirki že vrnil na motor in trenira na svoji domači stezi.

Enajsta od skupno 19. dirk sezone za svetovno prvenstvo bo v nedeljo, 2. julija, spet v Indoneziji, ko bo na vrsti velika nagrada Lomboka.