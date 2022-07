Slabše linije in Gajser ni kos specialistom za mivko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva od preostalih petih dirk svetovnega prvenstva v motokrosu za VN Flandrije v Lomellu je najtežja dirka na mivki. Klasika motokrosa, letos sicer speljana v nasprotni smeri. Proga, na kateri prevladujejo Belgijci in Nizozemci. A v MXGP sta trenutno v najboljši formi Tim Gajser (Honda) in Jeremy Seewer (Yamaha). Slovenec je 125 točk pred Švicarjem, ki pa je pred tednom dni zmagal na Češkem. Tim je bil drugi. V takšnem vrstnem redu pa sta končala tudi sobotno kvalifikacijsko dirko.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo A na mivki se razmerje moči lahko povsem obrne. In se tudi je. Brian Bogers (Husqvarna), ki je v seštevku sezone šele osmi, je prvo vožnjo dobil z veliko prednostjo 15 sekund pred Calvinom Coldenhoffom (Husqvarna). Slednji, ki je v prvenstvu deveti, je maja prvič zmagal, in to prav na mivki (na Sardiniji). Oba sta Nizozemca. Ko je bil Bogers pred leti Gajserjev ekipni kolega pri tovarniški Hondi, je slovenskemu motokrosistu ves čas gledal v hrbet.

Gajser je iz prvega zavoja sicer zapeljal kot drugi, a nato izbiral slabše linije in zdrsnil na sedmo mesto. Na koncu je vožnjo tudi končal kot sedmi (50 sekund zaostanka). Vmes je bil že šesti, a je ob koncu še padel. Je pa sredi vožnje povsem omagal Jorge Prado (GasGas). In ne prvič v sezoni. Španec, ki bi moral biti prvi Timov tekmec za prvaka, je po prvem krogu še vodil, na koncu pa bil deveti. Gajser je v skupnem seštevku izgubil le točko. Seewer je bil namreč šesti.

VN Flandrije, 1. vožnja:



1. Brian Bogers (Husqvarna)

2. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Jeremy Seewer (Yamaha)

7. Tim Gajser (Honda)

Pancar na mivki še ni konkurenčen za prvo deseterico

Geerts povečuje prednost v MX2. Foto: Guliver Image Drugi Slovenec, ki nastopa v svetovnem prvenstvu, se na mehki in globoki mivki še ne znajde najbolje. Jan Pancar (KTM) je prvo vožnjo v MX2 tako odpeljal bolj previdno in izkoristil napake tekmecev. Z 18. mesta se je prebil na 13. Drugič v sezoni je sicer za najhitrejšimi zaostal za cel krog.

Prvo vožnjo je dobil Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna). Belgijec Jago Geerts (Yamaha), vodilni v skupnem seštevku, je bil drugi. Preostali dirkači so zaostali pol minute in več. Francoz Tom Vialle (KTM) je po več napakah na sedmem mestu z minuto in 40 sekund zaostanka.