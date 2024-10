Po padcu Martina se prvenstvo zapleta že na kvalifikacijah

Najboljši motociklisti sveta ta konec tedna dirkajo na 16. postaji prvenstva motoGP. VN Japonske tradicionalno gosti Motegi. Kvalifikacije je dobil Pedro Acosta, ob njem pa bosta v prvi štartni vrsti na šprintu in nedeljski dirki še Francesco Bagniaia in Maverick Viñales. Jorge Martin je padel in je zato šele v četrti štartni vrsti.