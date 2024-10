Bagnaia z osmo zmago sezone samo še na minus 10

Dvakratni svetovni prvak v motoGP Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je na dirkališču v Motegiju na Japonskem najbolje potegnil s štarta in vodstva ni več izpustil. Še najbolj se mu je približal španski tekmec za lovoriko Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), na vsega sekundo, pa čeprav je bil na 11. štartnem mestu. Slednji ima letos sicer samo tri zmage na dosedanjih 16 dirkah, a se konstantno uvršča med najboljše in zato še naprej vodi v skupnem seštevku. Pred zadnjimi štirimi preizkušnjami (osmimi, če štejemo še šprinte) ima 10 točk prednosti pred aktualnim prvakom, ki je na veliki nagradi Japonske dosegel svojo osmo zmago v sezoni in že 26. v motoGP.