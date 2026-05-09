Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 5. 2026,
15.48

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Marc Marquez Jorge Martin MotoGP

Sobota, 9. 5. 2026, 15.48

1 minuta

MotoGP, Le Mans, sprinterska dirka

Grd padec Marca Marqueza, sprinterska dirka Martinu #video

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Jorge Martin | Jorge Martin je dobil sprintersko dirko. | Foto Reuters

Jorge Martin je dobil sprintersko dirko.

Foto: Reuters

Španec Jorge Martin (Aprilia) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Le Mansu v elitnem razredu motoGP. Drugi je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), moštveni sotekmovalec slednjega, svetovni prvak Španec Marc Marquez pa je dva kroga pred koncem grdo padel.

Bagnaia si je dopoldne zagotovil najboljši startni položaj na dirki za veliko nagrado Francije, a je nato na startu sprinta zaspal, pred njim sta bolje začela oba dirkača na Apriliah, Martin in vodilni v seštevku sezone Marco Bezzecchi, Bagnaia pa je bil tretji.

Še slabše se je sprint končal za Marca Marqueza. Prvi dirkač Ducatija je sicer začel z drugega startnega mesta, a je že takoj po startu izgubil še več kot Bagnaia in se večino dirke vozil na petem in šestem mestu, potem pa zdrsnil celo na sedmo.

Medtem ko v ospredju ni bilo prav veliko razburljivega dogajanja, le Bagnaia je v tretjem krogu prehitel Bezzecchija, Martin pa je bil trdno na prvem mestu, je v predzadnjem krogu sledil šok za ekipo Ducatija.

Marc Marquez se je uštel pri zaviranju in zletel iz zavoja ter po prevalu trdo pristal na asfaltu. | Foto: Reuters Marc Marquez se je uštel pri zaviranju in zletel iz zavoja ter po prevalu trdo pristal na asfaltu. Foto: Reuters

Marc Marquez se je uštel pri zaviranju in zletel iz zavoja ter po prevalu trdo pristal na asfaltu, na srečo pa vsaj motocikel ni padel nanj.

Na srečo motocikel ni padel nanj:

Svetovni prvak je sam zapustil prizorišče padca, a je pri vračanju v bokse precej šepal.

Marquez je pri vračanju v bokse precej šepal:

"Težka dirka, nisem se počutil prav dobro. Mučil sem se, zato sem vesel, velika zahvala gre moji ekipi," je za prireditelje po dirki dejal Bezzecchi, ki je ohranil vodstvo v SP, zdaj ima 108 točk, šest manj pa Martin.

"Precej težje je bilo kot v Jerezu, zato mi stopničke veliko pomenijo. Zelo sem zadovoljen, vse bližje smo Aprilii. Nadaljevali bomo delo, jutri bo še bolj zanimivo," pa je bil bolj zadovoljen Bagnaia.

Martin se po lanski sezoni, ko je večino izgubil zaradi poškodb in okrevanja, letos vrača na sceno v polnem sijaju, v SP je trdno na drugem mestu in vse bližje prvemu.

"Hvala navijačem, rad imam to dirkališče. V kvalifikacijah sem se mučil, na dirki pa sem po drugem zavoju lahko le še pritiskal in vozil, kot si želim," je povedal Martin.

V nedeljo bo v Franciji na vrsti še klasična dirka s startom ob 14. uri.

Francesco Bagnaia
Sportal Bagnaia na kvalifikacijah presenetil favorite

Marc Marquez Jorge Martin MotoGP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.