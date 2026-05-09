Španec Jorge Martin (Aprilia) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Le Mansu v elitnem razredu motoGP. Drugi je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), moštveni sotekmovalec slednjega, svetovni prvak Španec Marc Marquez pa je dva kroga pred koncem grdo padel.

Bagnaia si je dopoldne zagotovil najboljši startni položaj na dirki za veliko nagrado Francije, a je nato na startu sprinta zaspal, pred njim sta bolje začela oba dirkača na Apriliah, Martin in vodilni v seštevku sezone Marco Bezzecchi, Bagnaia pa je bil tretji.

Še slabše se je sprint končal za Marca Marqueza. Prvi dirkač Ducatija je sicer začel z drugega startnega mesta, a je že takoj po startu izgubil še več kot Bagnaia in se večino dirke vozil na petem in šestem mestu, potem pa zdrsnil celo na sedmo.

Medtem ko v ospredju ni bilo prav veliko razburljivega dogajanja, le Bagnaia je v tretjem krogu prehitel Bezzecchija, Martin pa je bil trdno na prvem mestu, je v predzadnjem krogu sledil šok za ekipo Ducatija.

Marc Marquez se je uštel pri zaviranju in zletel iz zavoja ter po prevalu trdo pristal na asfaltu.

Marc Marquez se je uštel pri zaviranju in zletel iz zavoja ter po prevalu trdo pristal na asfaltu, na srečo pa vsaj motocikel ni padel nanj.

Svetovni prvak je sam zapustil prizorišče padca, a je pri vračanju v bokse precej šepal.

"Težka dirka, nisem se počutil prav dobro. Mučil sem se, zato sem vesel, velika zahvala gre moji ekipi," je za prireditelje po dirki dejal Bezzecchi, ki je ohranil vodstvo v SP, zdaj ima 108 točk, šest manj pa Martin.

"Precej težje je bilo kot v Jerezu, zato mi stopničke veliko pomenijo. Zelo sem zadovoljen, vse bližje smo Aprilii. Nadaljevali bomo delo, jutri bo še bolj zanimivo," pa je bil bolj zadovoljen Bagnaia.

Martin se po lanski sezoni, ko je večino izgubil zaradi poškodb in okrevanja, letos vrača na sceno v polnem sijaju, v SP je trdno na drugem mestu in vse bližje prvemu.

"Hvala navijačem, rad imam to dirkališče. V kvalifikacijah sem se mučil, na dirki pa sem po drugem zavoju lahko le še pritiskal in vozil, kot si želim," je povedal Martin.

V nedeljo bo v Franciji na vrsti še klasična dirka s startom ob 14. uri.