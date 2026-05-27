Jeremy Seewer, kar petkratni svetovni podprvak v motokrosu (dvakrat v MX2 in trikrat v MXGP), po šesti dirki letošnjega prvenstva MXGP zapušča Ducatijevo tovarniško ekipo. Po vse slabših rezultatih je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe. Zamenjave zanj ne bodo iskali. Kje, če sploh, bo Švicar nadaljeval kariero, za zdaj ni znano.

Ko je Jeremy Seewer še dirkal z Yamaho, je dosegel tudi nekaj zmag in se s Timom Gajserjem boril za naslov svetovnega prvaka. Foto: AP / Guliverimage Jeremy Seewer je na zadnji dirki v Franciji osvojil skromnih pet točk in končal na 19. mestu. In to s tovarniškim motorjem znamke Ducati. Po šestih letošnjih dirkah je v skupnem seštevku na skromnem 22. mestu (34 točk). Ko je Ducati pred dvema letoma začel svoj projekt v svetovnem prvenstvu MXGP, je izkušeni Švicar veljal za njihovega prvega aduta (pred leti je bil z Yamaho trikrat svetovni podprvak v MXGP). A motor še ni dovolj konkurenčen, Seewer pa se na njem ni znašel najbolje (podobno kot prej na Kawasakiju). Lansko prvenstvo je končal na 10. mestu, letos pa je ostal v senci Calvina Vlaanderna, ki je trenutno deseti (126 točk). Tretji Ducatijev voznik, Andrea Bonacorsi, je po poškodbi odpeljal šele dve dirki in bil v nedeljo v Franciji osmi (22 točk).

Vseeno tri dni po VN Francije prihaja nekoliko presenetljiva novica, da Seewer zapušča ekipo. "Ducati in Jeremy Seewer sporočava, da smo s tem trenutkom sporazumno prekinili pogodbo o sodelovanju med ekipo in dirkačem. Ducatijeva tovarniška ekipa bo svetovno prvenstvo MXGP nadaljevala z Andreo Bonacorsijem in Calvinom Vlaandernom," so zapisali v skromnem sporočilu za javnost. "Ducati se zahvaljuje Jeremyju. Skupaj smo lani dvakrat osvojili stopničke, tretji smo bili v Švici in Franciji. Želimo mu vse najboljše v nadaljevanju kariere."