M. P.

27. 5. 2026,
18.30

1 ura, 2 minuti

Jeremy Seewer Ducati motokros Yamaha MXGP

Petkratni svetovni podprvak v motokrosu

Po seriji razočaranj Jeremy Seewer zapušča Ducati

Jeremy Seewer Ducati | Jeremy Seewer je bil lani dvakrat tretji, letos pa daleč od najvišjih mest. | Foto Guliverimage

Jeremy Seewer, kar petkratni svetovni podprvak v motokrosu (dvakrat v MX2 in trikrat v MXGP), po šesti dirki letošnjega prvenstva MXGP zapušča Ducatijevo tovarniško ekipo. Po vse slabših rezultatih je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe. Zamenjave zanj ne bodo iskali. Kje, če sploh, bo Švicar nadaljeval kariero, za zdaj ni znano.

