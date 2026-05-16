Pedro Acosta z najboljšim startnim položajem na VN Katalonije

Španski motociklist Pedro Acosta (KTM) si je zagotovil najboljši štartni položaj na dirki svetovnega prvenstva v razredu motoGP za veliko nagrado Katalonije. Španec je na dirkališču Circuit de Barcelona v Montmeloju blizu Barcelone dosegel najhitrejši čas kvalifikacij.

El Tiburron oziroma morski pes je dominiral že v petek na treningih. Špancu, ki bo drugič v karieri dirko začel s prvega položaja, se bosta v prvi vrsti pridružila Italijan Franco Morbidelli (Ducati-VR46) in lanski zmagovalec dirke za VN Katalonije rojak Alex Marquez (Ducati-Gresini).

"Zelo sem zadovoljen. Motor se na tej stezi in v teh pogojih dobro obnese, a glede nastavitev je še veliko stvari za izboljšati. Z ekipo KTM sodelujemo res dobro, zato je to veliko zadovoljstvo," je dejal Acosta, ki si je po VN Japonske jeseni 2024 zagotovil drugi najboljši štartni položaj v svoji karieri v motoGP.

Dirkač Aprilie Italija Marco Bezzecchi, vodilni v seštevku prvenstva, je padel in bo startal z 12. mesta.

Zmagovalec sprinta in dirke za VN Francije v Le Mansu Španec Jorge Martin (Aprilia), ki na drugem mestu v seštevku prvenstva zaostaja zgolj eno točko, je zasedel šele deveto mesto.

Sedemkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez (Ducati) je po operaciji desne noge in rame odsoten. Pred nedeljsko veliko nagrado bodo danes popoldne izpeljali še sprintersko dirko.

Njegov italijanski moštveni kolega Francesco Bagnaia ni blestel. Dvakratni svetovni prvak (2022, 2023) se ni uspel uvrstiti v drugo četrtino in bo startal s 13. mesta, teden dni po tem, ko si je zagotovil najboljši startni položaj na VN Francije.

