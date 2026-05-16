Na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu motoGP v motociklizmu je v Barceloni danes slavil domačin Alex Marquez (Ducati Gresini). Drugi je bil njegov rojak Pedro Acosta (KTM), tretji pa Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Pedro Acosta si je dopoldne priboril najboljši startni položaj, za njim sta v kvalifikacijah ostala Italijan Franco Morbidelli (DucatiVR46) in lanski zmagovalec v Kataloniji, mlajši Marquez.

Po startu sprinta se je hitro razvil boj Acoste in Alexa Marqueza. Sprva je bil boljši dirkač iz ekipe KTM, ki je vodil v prvih treh krogih, a ga je nato Alex Marquez prehitel in v vodstvu ostal do konca.

V četrtem krogu je brez uvrstitve po padcu ostal Jorge Martin, zmagovalec prejšnje dirke v Le Mansu, s katero je prvak iz sezone 2024 prekinil skoraj 600 dni dolg zmagovalni post. Drugi v seštevku sezone je po slabih kvalifikacijah in le devetem izhodišču že prišel tik pod vrh, toda v lovu na tekmece pred sabo je na četrtem mestu pretiraval in končal v pesku.

Na tretjem mestu sta se nato nekajkrat zamenjala domačin Raul Fernandez in Fabio Di Giannantonio, Italijan pa je bil v končnici boljši in si je privozil zadnje mesto med prvo trojico.

Povsem v ospredju je vrstni red ostal nespremenjen, čeprav je Acosta v zadnjih krogih nakazal, da bi lahko še napadel. A čeprav je bil blizu, na koncu je bil njegov zaostanek le štiri stotinke, ni mogel več ogroziti Marqueza.

"Osredotočal sem se nase, skušal sem zadržati svoj ritem. Ta zmaga je lepa, a zdaj se moramo osredotočiti na nedeljo, je pa vedno lepo zmagati v Barceloni," je za prireditelje dejal mlajši Marquez.

"Moram biti zadovoljen, na koncu sem bil blizu, a ni šlo. Nismo še na ravni Ducatija. A jutri je še ena dirka," pa je dejal Acosta.

V seštevku SP je v vodstvu ostal Italijan Marco Bezzecchi, drugi voznik tovarniške ekipe Aprilie danes sicer ni blestel, bil je šele deveti, a zaradi ničle moštvenega sotekmovalca Martina je vseeno ostal v vodstvu in ga je še povečal na dve točki (129-127). Tretji pa je po novem Acosta z 92.

V nedeljo bo v Barceloni še klasična dirka razreda motoGP, ki se bo začela ob 14. uri.

Preberite še: