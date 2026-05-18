Francoski dirkač Johann Zarco (Honda-LCR), ki je med nedeljsko dirko za veliko nagrado Katalonije v razredu motoGP doživel nesrečo, je utrpel poškodbe levega kolena in mečnice, je sporočila njegova ekipa.

"Johann Zarco, ki so ga prepeljali v univerzitetno bolnišnico v Kataloniji, je utrpel poškodbe sprednje in zadnje križne vezi ter medialnega meniskusa. Prav tako si je poškodoval mečnico," je sporočila ekipa Honda-LCR.

"Zarco bo čez noč ostal na opazovanju in bo v ponedeljek odpotoval domov v Francijo, da se bo posvetoval s specialisti in ocenil nadaljnje korake v okrevanju," je dodala italijanska ekipa in svojemu dirkaču zaželela hitro okrevanje.

"Imam opornico za vrat, a me ta moti bolj kot karkoli drugega. Predvsem gre za koleno, vezi so natrgane, stegnenica pa ni zlomljena. Imam majhen zlom na spodnjem delu mečnice na zunanjem delu levega gležnja. Še naprej vas bom obveščal, in to samo zato, da vas vse pomirim. Bolj sem prestrašen kot pa poškodovan. Nocoj bom spal v bolnišnici. Se vidimo," se je v nedeljo iz bolniške postelje oglasil Francoz.

Po spektakularni nesreči, v kateri je bil udeležen Španec Alex Marquez (Ducati-Gresini), ki si je po navedbah svoje ekipe zlomil desno ključnico in vratno vretence C7, se je Zarco poškodoval v trčenju takoj po drugem startu dirke.

V prvem ovinku je Francoz trčil v Luco Marinija (Honda) in se nato znašel ujet na zadnjem kolesu drugega italijanskega motociklista, Francesca Bagnaie (Ducati).

35-letni veteran motoGP je nekaj minut ostal na makadamski cesti z zdravniško ekipo, preden so ga odpeljali v zdravstveni center dirkališča in nato v bolnišnico.

Za zdaj ni znano, kako dolgo bo trajalo njegovo okrevanje in kdaj bo Zarco spet lahko sedel na motor.