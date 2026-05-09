Ducati MotoGP Francesco Bagnaia

MotoGP, VN Francije, kvalifikacije

Bagnaia si je v Le Mansu zagotovil najboljši štartni položaj

Francesco Bagnaia (Ducati) si je zagotovil najboljši štartni položaj na dirki za VN Francije.

Francesco Bagnaia (Ducati) si je zagotovil najboljši štartni položaj na dirki za VN Francije.

Foto: Guliverimage

Italijanski motociklist Francesco Bagnaia (Ducati) si je zagotovil najboljši štartni položaj na dirki za veliko nagrado Francije v razredu motoGP, potem ko je v na dirkališču Bugatti v Le Mansu dosegel najhitrejši čas kvalifikacij pred dirko svetovnega prvenstva.

Dvakratni svetovni prvak je presenetil, saj je svojega španskega moštvenega kolega Marca Marqueza (Ducati) in vodilnega v prvenstvu Marca Bezzecchija (Aprilia) prehitel za 12 oziroma 23 tisočink sekunde.

"To je fantastično. To sezono sem se v kvalifikacijah mučil, a od začetka tega vikenda delamo bolje in smo nekaj našli. Res sem vesel, da bom startal z najboljšega položaja. Mislim, da lahko danes popoldne v sprintu ciljamo na stopničke," je dejal Bagnaia, tekmovalec iz Torina.

Marquez, ki se je v petek mučil, je v prvem delu kvalifikacij postavil rekord steze, vendar te predstave v drugem delu ni mogel ponoviti. "Nisem razumel, zakaj sem bil prvič tako hiter. Škoda, da ne morem biti konstanten. V prihodnjih tednih moram resnično delati na tem, da bi to razumel, da bi se izboljšal in postal bolj konstanten. Biti v prvi vrsti pa je še vedno lepo presenečenje," je dejal sedemkratni svetovni prvak.

Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) bo startal s četrtega mesta, pred Špancem Pedrom Acosto (KTM) in Francozom Fabiom Quartararom (Yamaha). Tretjo vrsto bodo zasedli Španci Joan Mir (Honda) in Jorge Martin (Aprilia) ter Japonec Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), Katalonec Alex Marquez (Ducati-Gresini) dopolnjuje deseterico najboljših.

