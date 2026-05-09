Bagnaia si je v Le Mansu zagotovil najboljši štartni položaj

Italijanski motociklist Francesco Bagnaia (Ducati) si je zagotovil najboljši štartni položaj na dirki za veliko nagrado Francije v razredu motoGP, potem ko je v na dirkališču Bugatti v Le Mansu dosegel najhitrejši čas kvalifikacij pred dirko svetovnega prvenstva.

Dvakratni svetovni prvak je presenetil, saj je svojega španskega moštvenega kolega Marca Marqueza (Ducati) in vodilnega v prvenstvu Marca Bezzecchija (Aprilia) prehitel za 12 oziroma 23 tisočink sekunde.

"To je fantastično. To sezono sem se v kvalifikacijah mučil, a od začetka tega vikenda delamo bolje in smo nekaj našli. Res sem vesel, da bom startal z najboljšega položaja. Mislim, da lahko danes popoldne v sprintu ciljamo na stopničke," je dejal Bagnaia, tekmovalec iz Torina.

Marquez, ki se je v petek mučil, je v prvem delu kvalifikacij postavil rekord steze, vendar te predstave v drugem delu ni mogel ponoviti. "Nisem razumel, zakaj sem bil prvič tako hiter. Škoda, da ne morem biti konstanten. V prihodnjih tednih moram resnično delati na tem, da bi to razumel, da bi se izboljšal in postal bolj konstanten. Biti v prvi vrsti pa je še vedno lepo presenečenje," je dejal sedemkratni svetovni prvak.

Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) bo startal s četrtega mesta, pred Špancem Pedrom Acosto (KTM) in Francozom Fabiom Quartararom (Yamaha). Tretjo vrsto bodo zasedli Španci Joan Mir (Honda) in Jorge Martin (Aprilia) ter Japonec Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), Katalonec Alex Marquez (Ducati-Gresini) dopolnjuje deseterico najboljših.