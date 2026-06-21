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Avtor:
STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
15.02

Osveženo pred

31 minut

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MotoGP Marco Bezzecchi Marc Marquez

Nedelja, 21. 6. 2026, 15.02

31 minut

MotoGP, Brno

Marc Marquez zmagovalec Brna, Bezzecchi kljub kazni ostal na vrhu SP

Avtor:
STA

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Marc Marquez | Marc Marquez | Foto Reuters

Marc Marquez

Foto: Reuters

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva v češkem Brnu v razredu motoGP. Drugi je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), tretji pa Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Vodilni v seštevku sezone Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) zaradi kazni ni nastopil, a je še ostal na vrhu.

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Vrstni red na vrhu je bil podoben kot na sobotni sprinterski dirki, le da so se najboljši nekoliko premešali. Mesti sta zamenjala Ducatijeva tovarniška dirkača, Ogura pa je z drugim ponovil sobotni uspeh.

Odločitev o zmagi je danes padla po dveh tretjinah dirke; do tedaj vodilni Bagnaia je v 16. krogu najprej moral priznati premoč moštvenemu sotekmovalcu, dva kroga pozneje pa je mimo njega prišel še Japonec.

Vodilni v seštevku sezone Bezzecchi v Brnu ni imel dobrega konca tedna. V soboto je v sprintu odstopil, nato pa je zaradi nešportnega vedenja, ko je udaril enega od varnostnikov na progi, ki je skušal umakniti njegov motor, dobil še kazen v obliki prepovedi nastopa na današnji dirki.

Njegove ničle sicer ni najbolje izkoristil drugi v SP, njegov moštveni sotekmovalec pri Aprilii Španec Jorge Martin. Ker je bil le deveti, je Bezzecchi še ostal na prvem mestu s 180 točkami, Martin jih ima zdaj 172, tretji je Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), ki je bil danes na dirki četrti, s 157.

Naslednja dirka v koledarju SP bo nizozemski Assen že naslednji teden.

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