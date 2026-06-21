Marc Marquez zmagovalec Brna, Bezzecchi kljub kazni ostal na vrhu SP

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva v češkem Brnu v razredu motoGP. Drugi je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), tretji pa Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Vodilni v seštevku sezone Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) zaradi kazni ni nastopil, a je še ostal na vrhu.

Vrstni red na vrhu je bil podoben kot na sobotni sprinterski dirki, le da so se najboljši nekoliko premešali. Mesti sta zamenjala Ducatijeva tovarniška dirkača, Ogura pa je z drugim ponovil sobotni uspeh.

Odločitev o zmagi je danes padla po dveh tretjinah dirke; do tedaj vodilni Bagnaia je v 16. krogu najprej moral priznati premoč moštvenemu sotekmovalcu, dva kroga pozneje pa je mimo njega prišel še Japonec.

Vodilni v seštevku sezone Bezzecchi v Brnu ni imel dobrega konca tedna. V soboto je v sprintu odstopil, nato pa je zaradi nešportnega vedenja, ko je udaril enega od varnostnikov na progi, ki je skušal umakniti njegov motor, dobil še kazen v obliki prepovedi nastopa na današnji dirki.

Njegove ničle sicer ni najbolje izkoristil drugi v SP, njegov moštveni sotekmovalec pri Aprilii Španec Jorge Martin. Ker je bil le deveti, je Bezzecchi še ostal na prvem mestu s 180 točkami, Martin jih ima zdaj 172, tretji je Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), ki je bil danes na dirki četrti, s 157.

Naslednja dirka v koledarju SP bo nizozemski Assen že naslednji teden.