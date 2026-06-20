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Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
15.49

Osveženo pred

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Francesco Bagnaia MotoGP Motocikel

Sobota, 20. 6. 2026, 15.49

30 minut

Brno, motoGP, sprinterska dirka

Bagnaia zmagovalec sprinta v Brnu, Bezzecchi v pesku

Avtor:
STA

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Francesco Bagnaia | Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v češkem Brnu. | Foto Guliverimage

Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v češkem Brnu.

Foto: Guliverimage

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v češkem Brnu v razredu motoGP. Drugi je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), tretji pa svetovni prvak Španec Marc Marquez (Ducati). Vodilni v SP Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je odstopil.

Dopoldanske kvalifikacije je dobil Ogura, kar je bil zanj prvi najboljši startni položaj na dirki svetovnega prvenstva v elitnem razredu.

Prvo vrsto sta si privozila še Italijana Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ter Bagnaia, vodilni v SP Bezzecchi na tovarniški Aprilii je končal na četrtem mestu, svetovni prvak Marc Marquez pa na petem.

Start sprinta razmerij ni bistveno spremenil, je pa najbolje začel Bagnaia in si že po dveh zavojih privozil prvo mesto, ki ga do konca ni več spustil iz rok. Ogura je tako eno mesto izgubil, a je brez večjih težav ubranil drugo, na tretjem pa se je hitro znašel Marc Marquez.

Takšen vrstni red je ostal nespremenjen vseh deset krogov sprinterske dirke. Ogura se je ob koncu sicer približal, a ne dovolj, da bi lahko napadel Bagnaio na prvem mestu.

Nekaj več dogajanja je bilo za vodilno skupino; že v prvem krogu je po napaki v pesek zdrsnil španski veteran Maverick Vinales (KTM Tech3), od dirkačev, ki so krojili razplet pod vrhom, pa v šestem krogu njegov rojak Pedro Acosta s tovarniškim motociklom KTM, ki je bil takrat na šestem mestu.

Vodilna v SP, Apriliina dirkača Bezzecchi in Martin, sta večino dirke vozila skupaj, potem pa je tri kroge pred koncem napako naredil Italijan in zletel v pesek. Martin je tako pridobil eno mesto, na koncu je bil za Di Giannantoniom peti, tako da je v seštevku malenkost zmanjšal zaostanek. Bezzecchi je ostal pri 180 točkah, Martin jih ima zdaj 165, Di Giannantonio je tretji (144).

"Zadovoljen sem s tretjim mestom, izbrali smo prave nastavitve in obenem že malo preverili stvari za daljšo dirko," je za prireditelje po dirki dejal Marquez.

"Imel sem težave s sprednjo gumo. Upal sem, da bom lahko na koncu dirke še kaj dodal, toda ni šlo. To je bilo to za danes, jutri bo nova priložnost," pa je dirko ocenil Ogura.

"Dobro smo izbrali gume za razliko od nekaterih prejšnjih dirk. Vesel sem, prva dva kroga sta odločila, zato sem močno pritisnil in potem skušal samo še nadzorovati. V zadnjih krogih je bilo preveč vibracij na motorju, a sem vseeno zadržal Oguro. Upam, da bo jutri podobno," pa je bil zadovoljen zmagovalec Bagnaia.

Klasična preizkušnja motoGP v Brnu bo na vrsti v nedeljo ob 14. uri.

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