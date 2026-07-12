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Avtor:
STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
15.02

Osveženo pred

41 minut

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Marc Marquez MotoGP Jorge Martin

Nedelja, 12. 7. 2026, 15.02

41 minut

Motociklizem, VN Nemčije

Marc Marquez ostaja kralj Sachsenringa

Avtor:
STA

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Marc Marquez | Marc Marauez 13. zmaga na dirkališču Sachsenring. | Foto Reuters

Marc Marauez 13. zmaga na dirkališču Sachsenring.

Foto: Reuters

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda motoGP. Za 33-letnika je bila to že 13. zmaga na dirkališču Sachsenring, deseta v razredu motoGP, z novimi 25 točkami pa se je zelo približal vodilnim v skupnem seštevku.

Marquez je kot že nič kolikokrat v karieri dokazal, da mu steze, ki potekajo v nasprotni smeri urinega kazalca s številnimi levimi ovinki zelo ustrezajo. Na Sachsenringu je bil nepremagan med letoma 2010 in 2021. V tem času je dobil 11 dirk, leta 2020 pa zaradi koronavirusa dirke tam ni bilo, obenem pa je Španec tisto leto utrpel hudo poškodbo roke in izpustil celotno sezono.

Kasneje je v Nemčiji slavil še lani, ko je bil prepričljivo najboljši in v njej osvojil naslov prvaka, z letošnjo zmago na Sachsenringu pa se je močno približal vodilnim v seštevku po zahtevni prvi polovici sezone s številnimi padci, odstopi in izpuščenimi dirkami.

Marc Marquez | Foto: Reuters Foto: Reuters Starejši od bratov Marquez je po startu zanesljivo ostal v vodstvu, nekaj časa pa mu je uspešno sledil predvsem mlajši brat Alex Marquez. Ritem starejšega pa je bil očitno prehud, saj je mlajši nato pred koncem desetega kroga zdrsnil in ostal brez uvrstitve.

Tudi Italijan Fabio Di Giannantonio, tretji v skupnem seštevku, je zapravil priložnost, da se približa vrhu razpredelnice SP, potem ko je v petem krogu ostal ob progi v pesku.

Marc Marquez je tako izgubljal tekmece enega za drugim, svojo prednost na čelu pa je vseskozi malce povečeval in nadziral dogajanje na dirkališču. Ciljno črto je prečkal pred Japoncem Aijem Oguro in rojakom Raulom Fernandezom.

"Zelo zadovoljen sem. Zame je to poseben dirkaški konec tedna. Vseskozi sem bil popolnoma osredotočen. Že v četrtek sem rekel, da če se želim vključiti v boj za naslov prvaka, moram tu napasti," je po dirki sprva razlagal kralj Sachsenringa.

"Napadli smo in to moramo še naprej početi na dirkališčih, na katerih smo močni. V zadnjih nekaj dirkah nam je to uspelo. Seveda sem zadovoljen z jubilejno deseto zmago v kraljevskem razredu na tem dirkališču. To je res posebna steza," je še dodal 33-letni Španec.

Za Marca Marqueza je to že 76. zmaga v kraljevskem razredu, skupno pa 102. v karieri v vseh razredih svetovnega prvenstva. Z deseto zmago v razredu motoGP na enem prizorišču se je izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem, ki je tolikokrat slavil na VN Finske (Imatra).

Jorge Martin ostaja vodilni. | Foto: Reuters Jorge Martin ostaja vodilni. Foto: Reuters

V skupnem seštevku je na vrhu ostal Španec Jorge Martin, ki je po trdo prigaranem petem mestu zdaj pri 208 točkah, na drugo je skočil Ogura, ki je zdaj pri 194, tretji pa je že Marc Marquez s 190 točkami, potem ko je dobil tri od zadnjih štirih velikih nagrad.

Na četrto mesto je s 186 točkami padel Italijan Marco Bezzecchi, ki je moral po zlomu ključnice v sobotnih kvalifikacijah današnjo dirko izpustiti.

Po uspešni operaciji je njegovo moštvo zapisalo, da bi se dolgo vodilni v seštevku utegnil vrniti že na naslednji dirki v Silverstonu, ki bo po daljšem premoru na vrsti čez štiri tedne.

 Izidi, moto GP:

1. Marc Marquez (Špa/Ducati)                     40:53,148
2. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia)               + 1,996
3. Raul Fernandez (Špa/Trackhouse Aprilia)           5,104
4. Pedro Acosta (Špa/KTM)                            7,684
5. Jorge Martin (Špa/Aprilia)                       11,372
6. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)                   11,495
...

Skupno:

1. Jorge Martin (Špa/Aprilia)                          208
2. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia)                   194
3. Marc Marquez (Špa/Ducati)                           190
4. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia)                       186
5. Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati VR46)             184
6. Raul Fernandez (Špa/Trackhouse Aprilia)             159

Moto2:

1. Ivan Ortola (Špa/R.O.M.E.A - MSI)             35:00,119
2. Daniel Holgado (Špa/Azul Marino Aspar)          + 0,614
3. Izan Guevara (Špa/Pramac Yamaha)                  3,229
...

Skupno:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Dynavolt)                      195,5
2. Izan Guevara (Špa/Pramac Yamaha)                    144
3. Senna Agius (Avs/Husqvarna)                         136

Moto3:

1. Brian Uriarte (Špa/Red Bull KTM Ajo)          33:02,694
2. Maximo Quiles (Špa/Aspar)                       + 0,063
3. Matteo Bertelle (Ita/Level Up - MTA)              5,053
...

Skupno:

1. Maximo Quiles (Špa/Aspar)                           231
2. Brian Uriarte (Špa/Red Bull KTM Ajo)                127
3. Alvaro Carpe (Špa/KTM Ajo)                          126
...

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