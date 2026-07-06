Španec Alex Marquez in Italijan Fabio Di Giannantonio bosta od prihodnje sezone v svetovnem motociklističnem prvenstvu dirkala za KTM, je tovarniška ekipa sporočila na spletni strani. Že pred tem je avstrijska zasedba sporočila, da jo s koncem sezone zapuščata Španec Pedro Acosta in Južnoafričan Brad Binder.

Tako 30-letni Marquez kot tri leta mlajši Di Giannantonio sta podpisala dolgoročno pogodbo, Avstrijci pa niso natančno razkrili, do kdaj bosta Španec in Italijan del tovarniške ekipe.

Predvsem Marquez, lanski svetovni podprvak za bratom Marcom Marquezom, ima letos za sabo zahtevno sezono s številnimi padci in izpuščenimi dirkami. V skupnem seštevku je trenutno deveti z 79 točkami, po treh dirkah odsotnosti pa je nazadnje na Nizozemskem zasedel peto mesto.

V dolgoletni karieri je v kraljevskem razredu dobil štiri dirke, skupaj pa je 18-krat stal na stopničkah.

Fabio Di Giannantonio je to sezono slavil v Kataloniji. Foto: Reuters

Di Giannantonio je to sezono slavil v Kataloniji in je skupno tretji, vsega 16 točk za vodilnim Špancem Jorgejem Martinom. V celotni karieri je v razredu motoGP slavil dvakrat, še sedemkrat je stal na odru za zmagovalce.

V letošnjem poletju je prišlo že do številnih premikov v motoGP med najboljšimi tovarniškimi zasedbami. Marcu Marquezu, ki je podaljšal zvestobo Ducatiju, se bo v ekipi pridružil Acosta, medtem ko bo pri Aprilii ob Marcu Bezzecchiju dirkal rojak Francesco Bagnaia.

Vrste Yamahe bosta zastopala Martin in Japonec Ai Ogura, Honda še ni razkrila imen za naslednjo sezono, medtem ko mesta pri številnih poltovarniških ekipah ostajajo nezasedena.