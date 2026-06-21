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Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
12.07

Osveženo pred

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Natisni članek
MotoGP Marco Bezzecchi

Nedelja, 21. 6. 2026, 12.07

18 minut

MotoGP

Klofuta Bezzecchija stala nastopa na VN Češke #video

Avtorji:
B. B., STA

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Marco Bezzecchi | Marco Bezzecchi zaradi neprimernega obnašanja ob štart. | Foto Guliverimage

Marco Bezzecchi zaradi neprimernega obnašanja ob štart.

Foto: Guliverimage

Italijan Marco Bezzecchi ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na VN Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na sprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Sedemindvajsetletni dirkač Aprilie, ki vodi v skupnem seštevku, je v soboto padel dva kroga pred koncem sprinterske dirke. Televizijske kamere so posnele, kako Bezzecchi steče proti stevardu, ga odrine in ga klofne po obrazu, medtem ko ta stoji nad njegovim motociklom v pesku. Aprilia se je v soboto pritožila na odločitev, a je bila neuspešna.

Bezzecchi se je že opravičil navijačem in ekipi za svoje dejanje. "Rad bi se opravičil tudi celotni skupnosti motoGP za moje obnašanje do stevarda. Vem, koliko truda oni dajejo za zagotovitev naše varnosti. Takšno vedenje se ne bi smelo zgoditi in je neopravičljivo," je dodal Bezzechi.

To je nov udarec za Bezzecchijeve upe po prvem naslovu prvaka, potem ko mu ni uspelo končati dirke že pred dvema tednoma na VN Madžarske, ko ga je že v prvem ovinku z dirke spravil moštveni sotekmovalec Jorge Martin. Ta bo danes moral odslužiti kazen za tisti prekršek, moral bo prevoziti dva daljša kroga.

Bezzecchi vodi v skupni razvrstitvi s 180 točkami, sledi mu Martin s 165, tretji je Fabio Di Giannantonio z Ducatijem s 146.

Današnja dirka se bo začela ob 14. uri.

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