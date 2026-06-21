Italijan Marco Bezzecchi ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na VN Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na sprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Marco Bezzecchi should be visiting the steward's room tonight, and should be in very serious trouble with Simon Crafar. I get pushing someone out of the way in the heat of the moment to switch off the bike, but you DO NOT hit a marshal pic.twitter.com/veOB6FWuUA — Simon Patterson (@denkmit) June 20, 2026

Sedemindvajsetletni dirkač Aprilie, ki vodi v skupnem seštevku, je v soboto padel dva kroga pred koncem sprinterske dirke. Televizijske kamere so posnele, kako Bezzecchi steče proti stevardu, ga odrine in ga klofne po obrazu, medtem ko ta stoji nad njegovim motociklom v pesku. Aprilia se je v soboto pritožila na odločitev, a je bila neuspešna.

The first thing Marco Bezzecchi did today was to apologize personally to the marshal 🤝



A very emotional moment 🥹#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/QJfqAHTbJw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026

Bezzecchi se je že opravičil navijačem in ekipi za svoje dejanje. "Rad bi se opravičil tudi celotni skupnosti motoGP za moje obnašanje do stevarda. Vem, koliko truda oni dajejo za zagotovitev naše varnosti. Takšno vedenje se ne bi smelo zgoditi in je neopravičljivo," je dodal Bezzechi.

To je nov udarec za Bezzecchijeve upe po prvem naslovu prvaka, potem ko mu ni uspelo končati dirke že pred dvema tednoma na VN Madžarske, ko ga je že v prvem ovinku z dirke spravil moštveni sotekmovalec Jorge Martin. Ta bo danes moral odslužiti kazen za tisti prekršek, moral bo prevoziti dva daljša kroga.

Bezzecchi vodi v skupni razvrstitvi s 180 točkami, sledi mu Martin s 165, tretji je Fabio Di Giannantonio z Ducatijem s 146.

Današnja dirka se bo začela ob 14. uri.

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