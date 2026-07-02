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Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
15.00

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Joan Mir Daniel Holgado MotoGP Ducati Yamaha Jorge Martin Ai Ogura

Četrtek, 2. 7. 2026, 15.00

1 ura

MotoGP

Plaz sprememb: Yamaha in Gresini menjata oba dirkača

Avtorji:
M. P., STA

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Ai Ogura Aprilia | Ai Ogura, ki je v nedeljo zmagal v Assnu, se bo preselil na tovarniško Yamaho. | Foto Reuters

Ai Ogura, ki je v nedeljo zmagal v Assnu, se bo preselil na tovarniško Yamaho.

Foto: Reuters

V svetovnem prvenstvu v motociklizmu (motoGP) se v prihodnji sezoni obeta precej kadrovskih sprememb. Dve ekipi sta že potrdili povsem novo dirkaško zasedbo. Za tovarniško Yamaho bosta dirkala Jorge Martin in Ai Ogura, na poltovarniško ekio Gresini, ki uporablja Ducatijeve motorje, pa Joan Mir in Daniel Holgado.

Španska motociklista Joan Mir in Daniel Holgado se bosta prihodnje leto pridružila moštvu Gresini Ducati. Osemindvajsetletni Mir, ki je osvojil dva naslova svetovnega prvaka - enega v motoGP in enega v moto3 - prihaja iz Honde. Tam je v štirih sezonah dosegel le dve uvrstitvi na zmagovalni oder. Enaindvajsetletni Holgado pa bo z Gresinijem debitiral v motoGP po prestopu iz nižjega razreda moto2.

Joan Mir na nekonkurenčni Hondi bi bil v ospredju. | Foto: Guliverimage Joan Mir na nekonkurenčni Hondi bi bil v ospredju. Foto: Guliverimage "Še naprej ostajamo ekipa, ki želi iz sezone v sezono napredovati, in tudi leta 2027 bomo to počeli z dvema dirkačema. Vanju zelo verjamemo in jima bomo nudili vso potrebno podporo," je ob tem dejala lastnica moštva Nadia Padovani. "Danija spremljamo že kar nekaj časa in veseli nas, da bo svojo debitantsko sezono v motoGP začel prav pri nas. Joan pa je svetovni prvak razreda motoGP; njegovi dosežki govorijo sami zase," je dodala Padovani. Sedanja dirkača moštva Gresini, Alex Marquez in Fermin Aldeguer, naj bi se prihodnjo sezono pridružila ekipama KTM oziroma VR46 Ducati.

Oba dirkača bo po sezoni zamenjala tudi Yamahina tovarniška ekipa. Poslovila se bosta Francoz Fabio Quartararo in Španec Alex Rins. Yamaha je že potrdila, da k njim prihajata Španec Jorge Martin in Japonec Ai Ogura, ki je minulo nedeljo prvič zmagal v elitnem razredu motoGP. Letos sta člana Aprilie oziroma Trackhouse Aprile.

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