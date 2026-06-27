Španski dirkač Aprilie Jorge Martin bo startal z najboljšega izhodišča za današnji sprint (15.00) in nedeljsko klasično dirko za veliko nagrado Nizozemske v Assnu. V prvi vrsti mu bosta družbo delala Japonec Ai Ogura in Italijan Marco Bezzecchi.

V zelo tesnih kvalifikacijah je Martin drugouvrščenega Japonca ugnal za vsega 11 tisočink sekunde, še 11 tisočink več je zaostal tretji Bezzecchi, vodilni v skupnem seštevku SP v kraljevskem razredu.

Za Martina, svetovnega prvaka iz leta 2024, je bil to prvi najboljši startni položaj v sezoni, skupno pa 21. v karieri v razredu motoGP. V nedeljo bo lovil deseto zmago.

Zmagovalec zadnjih dveh nedeljskih preizkušenj, Španec Marc Marquez, je bil šele sedmi, zaostal pa je dobre tri desetinke sekunde.

Sprinterska preizkušnja se bo v Assnu začela ob 15. uri, v nedeljo pa bo klasična dirka ob 14. uri.

V skupnem seštevku ima Bezzecchi 180 točk, osem več od Martina in 23 več od Italijana Fabia Di Giannantonia. Marc Marquez je četrti s 140 točkami.

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