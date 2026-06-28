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Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
14.45

Osveženo pred

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Ai Ogura Raul Fernandez Aprilia Ducati Marc Marquez Marco Bezzecchi MotoGP

Nedelja, 28. 6. 2026, 14.45

16 minut

MotoGP, VN NIzozemske

Ai Ogura prvič zmagal, grd padec Marca Bezzechija

Avtorji:
M. P., STA

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Ai Ogura Aprilia | Ai Ogura je na svoji 28. dirki v motoGP dosegel svojo prvo zmago. | Foto Reuters

Ai Ogura je na svoji 28. dirki v motoGP dosegel svojo prvo zmago.

Foto: Reuters

Veliko nagrado Nizozemske na legendarni stezi v Assnu je dobil japonski motociklist Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), kar je 25-letnikova sploh prva zmaga v najmočnejšem razredu. To je njegova druga sezona v motoGP. Drugi je bil njegov ekipni kolega na poltovarniški Aprilii Raul Fernandez. Prvi in drugi sta bila že na sobotnem šprintu, a v obratnem vrstem redu. Na zmagovalni oder se je pripeljal še Jorge Martin (Aprilia). Vodilni v prvenstvu Marco Bezzechi (Aprilia) je grdo padel. Marc Marquez (Ducati) je bil šesti.

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Ai Ogura je Japonski zagotovil prvo zmago v kraljevem razredu po 22 letih. "Fantastično je, nimam veliko povedati, ampak sem res zelo srečen. Najlepša hvala svoji ekipi," je po zmagi dejal Ogura, ki je postal prvi Japonec po Makoti Tamadi, ki je dobil dirko elitnega razreda. Voznik poltovarniške Aprilie je dirko končal pred dvema Špancema, še dvema voznikoma iste znamke motorja, moštvenim kolegom Raulom Fernandezom in Jorgejem Martinom, ki je s tovarniškim motociklom prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone.

Do zdaj vodilni, prav tako voznik Aprilie, Italijan Marco Bezzecchi, je v tretjem krogu pri hitrosti 200 kilometrov na uro grdo padel. Po padcu je bil pri zavesti, odpeljali pa so ga v bolnišnico v Gröningenu na nadaljnje preiskave. Martin ima zdaj v prvenstvu 193, Bezzecchi pa 186 točk.

Fernandez, zmagovalec sobotnega šprinta, je dve tretjini dirke preživel za Martinom, preden ga je uspel prehiteti, Ogura pa je na tretjem mestu čakal na svoj čas, ko je začutil svojo priložnost, je prehitel oba in se odpeljal k dokaj zanesljivi zmagi. Svoji prvi, ki jo je napovedal že z najboljšim štartnim položajem prejšnji teden na Češkem, dirko tam je končal na drugem mestu.

Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) je končal na četrtem mestu, peto in šesto pa sta zasedla španska brata, voznika Ducatija, Alex Marquez (Gresini Ducati) in Marc Marquez (Ducati).

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