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Avtor:
STA

Sobota,
27. 6. 2026,
15.45

Osveženo pred

29 minut

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Raul Fernandez MotoGP Aprilia Marc Marquez Ducati Marco Bezzecchi

Sobota, 27. 6. 2026, 15.45

29 minut

MotoGP, VN Nizozemse, sprint

Raul Fernandez je zmagovalec sprinta v Assnu

Avtor:
STA

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Raul Fernandez Aprilia Tajska | Raul Fernandez | Foto Reuters

Raul Fernandez

Foto: Reuters

Španec Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) je zmagovalec sprinta za veliko nagrado Nizozemske v razredu motoGP. Drugo mesto je pripadlo njegovemu ekipnemu kolegu, Japoncu Aiju Oguri, tretje pa Italijanu Fabiu Di Giannantoniu (VR46 Ducati).

Potem ko sta kmalu po startu na čelo dirke prišla člana tovarniške Aprilie in vodilna v skupnem seštevku, Italijan Marco Bezzecchi in Španec Jorge Martin, sta hitro popustila in na koncu zasedla četrto oziroma peto mesto.

Na sedmem mestu je končal zmagovalec zadnjih dveh nedeljskih preizkušenj, Španec Marc Marquez.

V ospredju se je odvijal boj med obema Trackhouse Apriliama, relativno zanesljivo pa je slavil Fernandez. Zanj je bila to druga letošnja zmaga na sprintih, potem ko je prvič slavil v Mugellu.

V skupnem seštevku ima Bezzecchi zdaj 186 točk, sledi mu Martin s 177. Malce se je obema približal Di Giannantonio, ki je zbral 164 točk. Marc Marquez je četrti s 143 točkami.

Klasična dirka, deseta v sezoni, bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri. S prvega startnega mesta jo bo po najboljšem času v dopoldanskih kvalifikacijah začel Martin. V prvi vrsti bosta še Ogura in Bezzecchi.

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