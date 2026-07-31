Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
31. 7. 2026,
16.20

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
pilot letalo Indonezija droge kokain

Petek, 31. 7. 2026, 16.20

1 ura, 29 minut

Letalo pilotiral pod vplivom kokaina, tihotapil je 70 tisoč tablet ekstazija #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

39-letnega malezijskega pilota so v sredo v Indoneziji aretirali zaradi suma, da je v državo pretihotapil kar 26 kilogramov droge MDMA, bolj znane kot ekstazi. Oblasti trdijo, da je bil v času dejanja na službeni poti, ob aretaciji pa naj bi bil tudi pod vplivom prepovedanih drog.

Pilota so pridržali na mednarodnem letališču Soekarno-Hatta v Džakarti. Po navedbah indonezijskih carinskih oblasti je v kovčku prevažal približno 26 kilogramov MDMA, namenjenih nezakonitemu trgu v Indoneziji.

Preiskovalci sumijo, da je deloval kot kurir mednarodne kriminalne združbe. Za prevoz droge naj bi prejel plačilo v višini 50.000 malezijskih ringgitov (približno 10.000 evrov). Testiranje po aretaciji je pokazalo prisotnost kokaina in metamfetamina v njegovem organizmu.

Za tihotapljenje večjih količin prepovedanih drog so predvidene izjemno visoke zaporne kazni, v nekaterih primerih pa tudi smrtna kazen, čeprav država usmrtitev ni izvedla že od leta 2016.

Malezijske oblasti so sporočile, da so v stiku z indonezijskimi kolegi in spremljajo primer, medtem ko preiskava domnevne tihotapske mreže še poteka, je poročala agencija Reuters.

Boeing 737-200
Novice Drama na letu proti Dubrovniku: na boeingu počilo okno
pilot letalo Indonezija droge kokain
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.