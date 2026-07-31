Letalo pilotiral pod vplivom kokaina, tihotapil je 70 tisoč tablet ekstazija #video

39-letnega malezijskega pilota so v sredo v Indoneziji aretirali zaradi suma, da je v državo pretihotapil kar 26 kilogramov droge MDMA, bolj znane kot ekstazi. Oblasti trdijo, da je bil v času dejanja na službeni poti, ob aretaciji pa naj bi bil tudi pod vplivom prepovedanih drog.

Pilota so pridržali na mednarodnem letališču Soekarno-Hatta v Džakarti. Po navedbah indonezijskih carinskih oblasti je v kovčku prevažal približno 26 kilogramov MDMA, namenjenih nezakonitemu trgu v Indoneziji.

Preiskovalci sumijo, da je deloval kot kurir mednarodne kriminalne združbe. Za prevoz droge naj bi prejel plačilo v višini 50.000 malezijskih ringgitov (približno 10.000 evrov). Testiranje po aretaciji je pokazalo prisotnost kokaina in metamfetamina v njegovem organizmu.

Za tihotapljenje večjih količin prepovedanih drog so predvidene izjemno visoke zaporne kazni, v nekaterih primerih pa tudi smrtna kazen, čeprav država usmrtitev ni izvedla že od leta 2016.

Malezijske oblasti so sporočile, da so v stiku z indonezijskimi kolegi in spremljajo primer, medtem ko preiskava domnevne tihotapske mreže še poteka, je poročala agencija Reuters.