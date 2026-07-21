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Avtor:
STA

Torek,
21. 7. 2026,
13.03

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
Fabio Quartararo MotoGP Honda

Torek, 21. 7. 2026, 13.03

23 minut

Sprememba

Nekdanji prvak motoGP Fabio Quartararo se seli v Hondo

Avtor:
STA

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Fabio Quartararo | Fabio Quartararo bo v prihodnje vozil pri Hondi. | Foto Reuters

Fabio Quartararo bo v prihodnje vozil pri Hondi.

Foto: Reuters

Francoski motociklist in nekdanji svetovni prvak v razredu motoGP Fabio Quartararo bo po osmih sezonah Yamaho zamenjal za Hondo. Kot so potrdili pri novi ekipi, je 27-letni dirkač podpisal dveletno pogodbo.

"Honda Racing Corporation (HRC) z veseljem sporoča, da je Fabio Quartararo podpisal pogodbo za svetovno prvenstvo motoGP v sezonah 2027 in 2028," je moštvo potrdilo prihod Francoza.

Quartararo je že nekaj let daleč od zmagovalne forme, potem ko je leta 2021 osvojil naslov prvaka motoGP, naslednje leto pa končal na drugem mestu.

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