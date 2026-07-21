Francoski motociklist in nekdanji svetovni prvak v razredu motoGP Fabio Quartararo bo po osmih sezonah Yamaho zamenjal za Hondo. Kot so potrdili pri novi ekipi, je 27-letni dirkač podpisal dveletno pogodbo.

"Honda Racing Corporation (HRC) z veseljem sporoča, da je Fabio Quartararo podpisal pogodbo za svetovno prvenstvo motoGP v sezonah 2027 in 2028," je moštvo potrdilo prihod Francoza.

Quartararo je že nekaj let daleč od zmagovalne forme, potem ko je leta 2021 osvojil naslov prvaka motoGP, naslednje leto pa končal na drugem mestu.