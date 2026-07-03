Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
3. 7. 2026,
8.30

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Marc Marquez Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Petek, 3. 7. 2026, 8.30

47 minut

Tadej Pogačar in Marc Marquez skupaj na treningu pred začetkom Toura #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tadej Pogačar Marc Márquez | Foto Instagram

Foto: Instagram

Tadej Pogačar, ki ga že v soboto čaka začetek največje in najbolj spremljane etapne kolesarske dirke na svetu, Dirke po Franciji, pred startom prekipeva od dobre volje in optimizma. Na enem od zadnjih treningov v Barceloni, kjer se bo Tour začel z ekipnim kronometrom, se mu je pridružil Marc Márquez, eden največjih zvezdnikov motociklističnega športa.

Pogačar je skupno fotografijo z Marquezom objavil na Instagramu in se ob njej pošalil: "Dodatni moštveni kolega za Tour."

Tadej Pogačar Marc Márquez | Foto: Instagram Foto: Instagram

Srečanje dveh velikih športnih zvezdnikov, ki sta bila letos oba med nominiranci za Laureusovo nagrado za športnika leta, a sta ostala praznih rok, je v Barceloni pritegnilo veliko pozornosti.

Pogačar, Marquez | Foto: Instagram Foto: Instagram

Oba v prihodnjih dneh in tednih čaka pester urnik. Prvi kolesar sveta bo julij preživel na francoskih cestah, pod posebnim drobnogledom javnosti in medijev, Márqueza pa naslednji izziv čaka že prihodnji konec tedna, med 10. in 12. julijem, ko se bo karavana MotoGP preselila v Nemčijo, na Sachsenring.

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar: Bila je prava odločitev, da sem bil ob Urški
Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard: Tadej je eden najboljših kolesarjev vseh časov, a ...
Remco Evenepoel
Sportal "Najboljša odločitev" Remca Evenepoela, ki poka od samozavesti
Tadej Pogačar, TdF 2025
Sportal Kakšen pekel so Pogačarju pripravili tokrat?
Urška Žigart Tadej Pogačar
Sportal Od rumene majice do najboljšega pomočnika: tako se deli denar na Touru

Tadej Pogačar Tadej Pogačar Marc Marquez Dirka po Franciji Tour de France Tour de France
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.