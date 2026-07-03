Tadej Pogačar in Marc Marquez skupaj na treningu pred začetkom Toura #video

Tadej Pogačar, ki ga že v soboto čaka začetek največje in najbolj spremljane etapne kolesarske dirke na svetu, Dirke po Franciji, pred startom prekipeva od dobre volje in optimizma. Na enem od zadnjih treningov v Barceloni, kjer se bo Tour začel z ekipnim kronometrom, se mu je pridružil Marc Márquez, eden največjih zvezdnikov motociklističnega športa.

Pogačar je skupno fotografijo z Marquezom objavil na Instagramu in se ob njej pošalil: "Dodatni moštveni kolega za Tour."

Foto: Instagram

Srečanje dveh velikih športnih zvezdnikov, ki sta bila letos oba med nominiranci za Laureusovo nagrado za športnika leta, a sta ostala praznih rok, je v Barceloni pritegnilo veliko pozornosti.

Foto: Instagram

Oba v prihodnjih dneh in tednih čaka pester urnik. Prvi kolesar sveta bo julij preživel na francoskih cestah, pod posebnim drobnogledom javnosti in medijev, Márqueza pa naslednji izziv čaka že prihodnji konec tedna, med 10. in 12. julijem, ko se bo karavana MotoGP preselila v Nemčijo, na Sachsenring.

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