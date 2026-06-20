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Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
23.38

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek
Marco Bezzecchi MotoGP

Sobota, 20. 6. 2026, 23.38

28 minut

MotoGP (Brno)

Bezzecchi brez nedeljskega nastopa v Brnu, Aprilia se bo pritožila

Avtor:
STA

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Marco Bezzecchi | Marco Bezzecchi je po mnenju Fim kršil pravila in tudi škodil podobi športa. | Foto Reuters

Marco Bezzecchi je po mnenju Fim kršil pravila in tudi škodil podobi športa.

Foto: Reuters

Vodilni v seštevku sezone motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP Marco Bezzecchi v nedeljo ne bo smel nastopiti na klasični dirki v Brnu. Vodstvo tekmovanja ga je s prepovedjo nastopa kaznovalo, ker je danes po padcu na sprinterski dirki fizično napadel enega od varnostnikov ob progi.

Francesco Bagnaia
Sportal Bagnaia zmagovalec sprinta v Brnu, Bezzecchi v pesku

Za Marca Bezzecchija se sobota v Brnu ni končala najbolje. Najprej je na sprintu v osmem krogu padel in tako najbližjemu tekmecu v SP, moštvenemu sotekmovalcu pri Aprilii Jorgeju Martinu omogočil, da je zaostanek zmanjšal na 15 točk (180-165), zdaj pa je ostal še brez nedeljske dirke.

Vzrok za kazen je njegova reakcija po padcu, je sporočila krovna zveza Fim. Bezzecchi je varnostnika, ki je po padcu Bezzecchija skušal odstraniti njegov motor, odrinil oziroma udaril. S tem je po mnenju Fim kršil pravila in tudi škodil podobi športa, zato so se odločili za kazen v obliki prepovedi nastopa.

Njegova ekipa Aprilia je že napovedala pritožbo.

Sprint je sicer dobil še en Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) pred Japoncem Aijem Oguro (Trackhouse Aprilia) in svetovnim prvakom Špancem Marcom Marquezom (Ducati).

Ai Ogura
Sportal Japonec v vročem Brnu prvič v karieri do najboljšega startnega položaja
Marco Bezzecchi MotoGP
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