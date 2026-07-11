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Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
15.20

Osveženo pred

58 minut

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Marc Marquez MotoGP Marco Bezzecchi KTM Ducati

Sobota, 11. 7. 2026, 15.20

58 minut

MotoGP, VN Nemčije, kvalifikacije in šprint

Marc Marquez dobil kvalifikacije in šprint, Marco Bezzecchi si je zlomil ključnico

Avtorji:
M. P., STA

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Marc Marquez Sachsenring Ducati | Marc Marquez je po kvalifikacijah na Sachsenringu dobil tudi sobotno šprintersko dirko. | Foto Reuters

Marc Marquez je po kvalifikacijah na Sachsenringu dobil tudi sobotno šprintersko dirko.

Foto: Reuters

Marc Marquez si je na eni svojih najljubših stez, na Sachsenringu, zagotovil prvo štartno mesto za šprintersko in nedeljsko glavno dirko. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevskem razredu motoGP. Na šprintu je nato tudi zmagal. Že na kvalifikacijah pa se je dirkaški konec tedna končal za Marca Bezzecchija, ki je padel in si zlomil ključnico.

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Aktualni svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) bo v nedeljo v Nemčiji v elitnem razredu že devetič štartal z najboljšega položaja in tako postal prvi dirkač v zgodovini, ki mu je to uspelo. Katalonski dirkač, ki ga imenujejo "kralj Ringa" v povezavi s stezo Sachsenring, bo v nedeljo lovil svojo 13. zmago na tem nemškem prizorišču - in deseto v razredu motoGP. S tem bi izenačil dva rekorda italijanske legende Giacoma Agostinija: po številu zmag na posamezni dirki (13) in številu zmag na istem dirkališču v elitnem razredu (10). V prvi vrsti mu bosta družbo delala še dva dirkača Ducatija, brat Alex Marquez (Gresini Ducati) in Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Medtem so že odpeljali šprintersko dirko. In tudi to je dobil Marc.

Na stezi s številnimi levimi ovinki je Marc Marquez res izvrsten. V drugi polovici šprinta je pospešil in se bratu Alexu odpeljal na varno razliko. Za Marca Marqueza je bila to četrta sprinterska zmaga v sezoni in prva dvojna obeh bratov, potem ko sta lansko sezono prevladovala in končala na vrhu skupnega seštevka. Letos sta po številnih padcih in poškodbah malce oddaljena od vrha. Vodilni je Španec Jorge Martin (Aprilia), ki je po šestem mestu na šprintu zdaj pri 197 točkah.

Marco Bezzecchi | Foto: Guliverimage Marco Bezzecchi Foto: Guliverimage Italijan Marc Bezzecchi (Aprilia) je bil na kvalifikacijah osmi, a jim je predčasno končal, saj je grdo padel in si zlomil levo ključnico. Tako bo Italijan izpustil preostanek dirkaškega konca tedna. Je že odletel v domovino na operacijo.

Dva tedna po tem, ko je na Nizozemskem brez poškodb preživel padec pri hitrosti skoraj 200 km/h, je Italijan tokrat pri hitrosti nad 130 km/h izgubil oprijem zadnjega kolesa. Vrglo ga je čez krmilo, nato pa je pristal na stezi in se večkrat odbil v območju z gramozom. "Po padcu so Marca Bezzecchija odpeljali v zdravniški center na dirkališču, kjer je rentgenski posnetek pokazal popoln zlom leve ključnice s premikom. Tovrstna poškodba zahteva operacijo za zagotovitev optimalnega celjenja. Poseg bo v Italiji opravil zdravnik Giuseppe Porcellini," so zapisali pri njegovi ekipi.

Sedemindvajsetletnik, ki je letos zmagal na štirih dirkah za svetovno prvenstvo - vključno s prvimi tremi v sezoni -, trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku prvenstva in ima sedem točk zaostanka za svojim španskim moštvenim kolegom Jorgejem Martinom.

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