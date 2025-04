McLaren že v petek tekmecem pognal strah v kosti

Bahrajn je prizorišče četrte letošnje velike nagrade svetovnega prvenstva formule ena. Na petkovem drugem prostem treningu so bile razlike zelo majhne. No, vsaj od tretjega pa do 18. mesta, saj je bil tretji George Russell (Mercedes) samo sekundo pred 18. Jukijem Cunodo (Red Bull). Japonca torej na drugi dirki v prvi Red Bullovi ekipi čaka težka naloga, da upraviči zaupanje, potem ko je pred tednom dni zamenjal Liama Lawsona. Sta bila pa v svojem svetu dirkača ekipe McLaren, Oscar Piastri prvi in dobro desetinko pred Landom Norrisom. Russell je na tretjem mestu za Avstralcem zaostal pol sekunde. Zmagovalec VN Japonske preteklo nedeljo Max Verstappen (Red Bull) je na sedmem mestu zaostal osem desetink. Aktualni svetovni prvak je v Bahrajnu zmagal lani in predlani.

VN Bahrajna, drugi petkov trening:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:30,505

2. Lando Norris (McLaren) +0,154

3. George Russell (Mercedes) +0,527

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,540

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,722

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,733

7. Max Verstappen (Red Bull) +0,825

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,071

9. Oliver Bearman (Haas) +1,079

10. Carlos Sainz (Williams) +1,118

11. Alex Albon (Williams) +1,191

12. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,201

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,267

14. Jack Doohan (Alpine) +1,283

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,320

16. Esteban Ocon (Haas) +1,365

17. Pierre Gasly (Alpine) +1,442

18. Juki Cunoda (Red Bull) +1,519

19. Lance Stroll (Aston Martin) +1,877

20. Nico Hülkenberg (Haas) +1,991

Dino Beganović je odpeljal prvi prosti trening. Foto: Reuters Na prvem prostem treningu je bil vrstni red precej premešan, nismo videli pravega razmerja moči med ekipami. Vseeno pa je prvi favorit dirke na prvem mestu Norris odpeljal krog v času 1:33,204. Drugo mesto je osvojil Pierre Gasly (Alpine), ki je zaostal dve desetinki, še eno več pa na tretjem Lewis Hamilton (Ferrari). Kar šest ekip je dalo priložnost za dokazovanje članom svojih akademij, med njimi je bil Šved z bosanskimi koreninami Dino Beganović, ki je s Ferrarijem dosegel 14. čas. Odpeljal je 20 krogov in zaostal slabi dve sekundi.