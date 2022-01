Legendarna dirkaška znamka se vrača v formulo

Zlatih časov Maseratija na dirkališčih se spomnijo samo še najstarejši ljubitelji dirkanja. Leta 1958 je moštvo zaradi finančnih težav končalo nastope v formuli 1, potem ko je z italijansko ekipo leto pred tem legendarni Argentinec Juan Manuel Fangio osvojil naslov svetovnega prvaka. Pri Maseratiju so poskrbeli še za en mejnik v formuli 1 - Maria Teresa de Filippis je bila v njihovem zadnjem letu sodelovanja prva ženska, ki se je uvrstila na dirko formule 1.

We race. It’s in our DNA.

Starting from 2023, Maserati will be the first Italian brand to compete in the @FIAFormulaE.

A powerful acceleration for Folgore, the forthcoming full electric range of road cars.https://t.co/njpz6frojz pic.twitter.com/ScRyeBj97i