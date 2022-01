Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosanski umetniki so se z ogromno stensko poslikavo poklonili Michaelu Schumacherju. Foto: Guliverimage

Bosanski umetniki so se z ogromno poslikavo na eni od zgradb v naselju v bližini mednarodnega letališča v Sarajevu poklonili nekdanjemu dirkaču formule ena Michaelu Schumacherju, ki je včeraj praznoval 53. rojstni dan.

Kot poročajo bosansko-hercegovski mediji, so za izdelavo portreta sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli ena Michaela Schumacherja zaslužni umetniki iz združenja Obojena klapa, ki so lani organizirali festival Fasada - Fresh Air Sarajevo Displays Art.

Vedran Poričanin, Emir Mušić, Rijad Hadžić in Benjamin Čengić so projekt izpeljali v sodelovanju z Goethejevim inštitutom v BiH. Stenska poslikava je velika 10 krat 13 metrov, pri delu pa so uporabili vrsto ekološko neoporečnih barv, ki na poseben način skrbijo za čistejši zrak.

Foto: Guliverimage

O poslikavi in povezavi Michaela Schumacherja s Sarajevom je poročal tudi Eurosport.

"Gre za fotokataliktične barve Boysen KNOxOUT, ki smo jih uporabljali tudi med festivalom Fasada. Barve ob stiku z dnevno svetlobo izpuščajo titanijev dioksid in s tem nevtralizirajo škodljive delce smoga, ki ga ustvarjajo motorna vozila," je pojasnil priznani ulični umetnik Benjamin Čengić, ki je eden od avtorjev poslikave. Enake vrste barv so uporabili tudi pri stenski umetnini v spomin na Alberta Einsteina, ki je nastala v Mostarju.

"Kot otroci smo gledali formulo 1, spremljali Schumacherja in njegove mojstrske poteze. Bil je naš idol," je še povedal Čengić. Pojasnil je, da je ideja o poslikavi nastala pred kar nekaj časa, je bilo pa za same avtorje in upravo občine Novi Grad, kjer je poslikava nastala, pomembno, da za motiv izberejo osebo, ki ima za mesto posebno vrednost.

Foto: Guliverimage

Zgradbo, na kateri so naslikali impozanten portret velikega dirkača, ki se je pred osmimi leti hudo poškodoval v smučarski nesreči v francoskem Meribelu, so izbrali z razlogom. Stoji namreč v naselju, kjer je Schumacher ob koncu vojne na Balkanu obiskal sarajevske otroke. Razveselil jih je z igračami in se z njimi fotografiral.

Nemec je Sarajevo dvakrat obiskal tudi kot posebni ambasador Unesca, in sicer v sklopu projekta, v katerem so zbirali sredstva za zdravljenje otrok, žrtev min in granat.

"Sarajevo ne pozablja pravih prijateljev," poročajo sarajevski mediji.