Kvalifikacije za VN Belgije po hudi nesreči Norrisa prekinjene

Enaindvajsetletni Norris je dominiral v prvih dveh kvalifikacijskih vožnjah, v tretji pa je zletel s proge. Oblast nad bolidom je izgubil v slovitem zavoju Eau Rouge, ko je zadel ob zaščitno ogrado in se nekajkrat zavrtel, preden se je zelo poškodovano vozilo ustavilo na progi.

RED FLAG: Lando Norris is into the barriers - and Q3 is halted



Lando tells McLaren over the radio that his ok #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/u1mbNytWiF