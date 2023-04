Kljub tragediji bodo dirkali na Hrvaškem

Usodna nesreča se je zgodila na treningu na Hrvaškem. Foto: Guliver Image Hyundai je sporočil, da bo kljub smrti svojega voznika Craiga Breena konec tedna nastopil na reliju Hrvaška. Irski dirkač se je pred dnevi ponesrečil na treningu, potem ko je pri kraju Zlatar zletel s ceste in se zaletel v lesen drog. Sovoznik James Fulton se v nesreči ni poškodoval.

"To odločitev smo sprejeli po skrbnem premisleku, ki je vključeval pogovore s Craigovo družino, njegovim sovoznikom Jamesom ter posadkami in člani ekipe Hyundai Motorsport. Njegova družina in James sta potrdila, da želita, da ekipa tekmuje na Hrvaškem v čast Craiga," je Hyundai zapisal v izjavi za javnost.

Breen se je letos v tretjem dirkalniku Hyundaia menjaval s Špancem Danijem Sordom. "V znak spoštovanja bomo prijavili dva avtomobila, tretjega pa umaknili. Oba avtomobila bosta vozila s posebnimi obeležji za Craiga, njegovo družino, prijatelje in oboževalce," so še dodali pri ekipi. Dirkala bosta torej Belgijec Thierry Neuville in Finec Eseppeka Lappi.

Craig Breen was more than just a driver; he had a passion for rallying that ran deep. He will be immensely missed both on and off the world's rally stages.



