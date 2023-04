Huda nesreča: na Hrvaškem umrl eden izmed najboljših voznikov relija na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Craig Breen je februarja dopolnil 33 let.

Kot je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, se je nesreča zgodila v četrtek ob 12.40 na lokalni cesti v kraju Lobor. Po prvih podatkih hrvaške policije je voznik v nesreči umrl, sovoznik pa ostal nepoškodovan. Nesreča se je zgodila, ko je Craig Breen zapeljal s ceste in se zaletel v drevo.

Triintridesetlni Breen je vozil za ekipo Hyundai. Na Twitterju je ekipa sporočila, da se je Breen smrtno ponesrečil, sovoznik James Fulton pa ni bil poškodovan. Izrazili so sožalje družini in prijateljem in dodali, da tragičnega dogodka za zdaj ne bodo komentirali.

Policijska preiskava še poteka, poroča Index.hr.

Breen je v svetovnem prvenstvu odpeljal 81 dirk in bil osemkrat na zmagovalnih stopničkah. Zmagal ni. Lani je prvenstvo končal na sedmem mestu, najvišje v karieri. Letos je bil četrti voznik Hyundaija. Reli Hrvaška bi bil njegov drugi nastop v sezoni, na reliju Švedska je osvojil drugo mesto.

Reli Hrvaška, četrti v letošnjem svetovnem prvenstvu, bo naslednji konec tedna.