Zgodba sezone formule 1 je, kako Ferrari najboljši štartni položaj na dirki zapravi, zmaga pa Max Verstappen. Dirkač Red Bulla ima tako po peti zaporedni zmagi in skupno že 11. v letošnjem prvenstvu (na 16 dirkah) kar 116 točk prednosti pred Charlesom Leclercom. Na preostalih šestih dirkah in eni šprinterski je na voljo še 164 točk. Teorija Monačanu še omogoča naslov prvaka, v realnosti pa ga bo Nizozemcu težko izmaknil. "Verjamem, da lahko zmagamo na kakšni drugi dirki," je že kar nekoliko predan po VN Italije razlagal Leclerc. Verstappen pa se še sam čudi, s kakšno lahkoto dosega zmage: "Mislim, da imamo izjemno sezono. In pomembno je, da ob tem tudi uživamo. Imeli smo veliko izzivov na različnih stezah, zdaj pa se zdi, da je dirkalnik hiter na prav vsaki. In tega sem res vesel."

Sanjska izkušnja, čeprav ga je "ubijal vrat"

Nyck de Vries Foto: Reuters Ker se zdi naslov že oddan, je bil tako po dirki v Monzi v središču pozornosti devetouvrščeni Nyck de Vries. Gledalci so ga v spletnem glasovanju izbrali za dirkača dirke. Ko so mu v soboto dopoldne rekli, da bo nastopil na VN Italije, je sprva mislil, da gre za šalo. Vskočil je kot zamenjava za Alexa Albona, ki je moral na operacijo slepiča. Pri 27 letih je nekdanji prvak formule 2 (2019) in formule E (2020/2021) le dočakal debi v kraljici avtomotošporta.

"Vsa izkušnja, od treninga do dirke, je bila sanjska. Bil sem na paradi voznikov, videl navdušenje navijačev, imel priložnost dirkati, štartal v deseterici, osvojil točke na debiju, bil izbran za dirkača dirke. Vse to je res čudovito." Odpeljal je res brezhibno dirko in z manj konkurenčnim dirkalnikom prišel do dveh točk. Ni pa mu bilo niti malo lahko. Fizično namreč. Hitrosti in sile G so v dirkalniku formule 1 nepredstavljivo večje kot v nižjih formulah, sam pa kot rezervni voznik Mercedesa in Williamsa letos sploh ni imel veliko krogov na stezi. "Vrat me ubija," je bila njegova prva izjava po radijski zvezi, ko je prečkal karirasto zastavo. Za dirkanje v formuli 1 moraš biti namreč tako zelo dobro kondicijsko pripravljen.

"To je kot razgovor za službo"

Nyck de Vries Foto: Reuters Lahko bi rekli, da je opravil avdicijo za sedež v prihodnji sezoni. Čeprav kondicijsko ni bil pripravljen za dirko, je zasenčil Nicholasa Latifija v drugem williamsu, ki kot edini od rednih voznikov letošnje sezone ostaja brez ene same točke. "Nisem jaz tisti, ki odloča, ali bom dobil sedež ali ne. Lahko samo pokažem svoje. Delamo v zelo tekmovalni industriji. Dober si, kot je dober tvoj zadnji rezultat. Od tebe se vedno pričakuje dober rezultat. Vsakič, ko dobiš priložnost voziti dirkalnik formule 1, je to kot razgovor za službo. K sreči sem ga sam opravil. Priložnost sem zgrabil z obema rokama," je še povedal Nizozemec, ki zdaj čaka na odločitev šefa WIlliamsa Josta Capita. Zagotovo pa bo imel nekaj besede tudi šef Mercedesove ekipe Toto Wolff, vendarle gre za Mercedesovega varovanca. Williams seveda nastopa z Mercedesovimi motorji.