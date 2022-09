Max Verstappen (Red Bull) je na 16. dirki sezone zmagal še enajstič. Pa je VN Italije štartal s sedmega mesta. Že v petem krogu je bil drugi, v 13. pa prvi. Takrat je zaradi odstopa Sebastiana Vettla (Aston Martin) vodstvo dirke razglasilo virtualni varnostni avto in Ferrari je izbral zgoden prvi postanek za vodilnega Charlesa Leclerca. Drugi so ostali na stezi, saj je bilo takoj zatem, ko je Monačan zapeljal v bokse, konec virtualnega varnostnega avtomobila. Tako ali tako pa je bilo za postanek še prezgodaj.

Leclerc je moral po dveh tretjinah dirke tako še drugič v bokse in kljub mehkejšim in hitrejšim pnevmatikam 18 sekund zaostanka za Verstappnom ni več mogel nadoknaditi. Šest krogov pred ciljem je zaradi odstopa Daniela Ricciarda (McLarena) na stezo zapeljal varnostni avto in vsi so se odločili za dodaten postanek. To bi sicer lahko bila priložnost za Leclerca, a so tako dolgo razporejali zaostale za krog za varnostnim avtomobilom, da se ta do kariraste zastave ni več umaknil.

Max Verstappen je prvič zmagal na VN Italije. Foto: Reuters

VN Italije, Monza:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Sergio Perez (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

9. Nyck de Vries (Williams)

10. Guanju Džov (Alfa Romeo)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Mick Schumacher (Haas)

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

15. Nicholas Latifi (Williams)

18. Kevin Magnussen (Haas)

Odstop: Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin)

Tako je Leclerc dosegel peto zaporedno zmago in že 31. zmago v karieri, Leclerc je bil drugi, George Russell (Mercedes) pa je osamljen večino dirke pripeljal na tretje mesto. Iz začelja sta odlično dirko odpeljala Carlos Sainz (Ferrari), ki je napredoval z 18. na četrto mesto, in Lewis Hamilton (Mercedes), ki je bil peti (19. štartno mesto). Veliko veselja pa za Nycka de Vriesa (Williams), ki je na debiju v formuli 1 osvojil dve točki na deveto mesto. Zamenjal je Alexa Albona (vnetje slepiča).

Zadnja evropska dirka sezone se je končala na varnostnim avtomobilom. Foto: Reuters

Leclercov zaostanek v skupnem seštevku se je za Verstappanom tako znova povišal - za sedem točk. Nizozemec ima pred zadnjimi šestimi dirkami 116 točk več od Monačana. Čez tri tedne zdaj sledi VN Singapurja. Do konca sezone je na voljo le še 164 točk vključno z najhitrejšimi krogi in eno sobotno šprintersko dirko v Braziliji.

Skupni seštevek (16/11):



1. Max Verstappen 335 točk

2. Charles Leclerc 219

3. Sergio Perez 210

4. George Russell 203

5. Carlos Sainz 187

6. Lewis Hamilton 168

7. Lando Norris 88

8. Esteban Ocon 66



1. Red Bull 545 točk

2. Ferrari 406

3. Mercedes 371

4. Alpine 125

5. McLaren 107

Leclerc: Konec je bil frustrirajoč

Foto: Reuters "Konec je bil frustrirajoč, a to je del dirkanja, saj smo bili na žalost pred tem drugi po spremembi strategije. Dal sem vse od sebe, želel bi si zmagati za vse te sijajne navijače na tej stezi, a se ni izšlo. Seveda po drugem mestu nisem najbolj zadovoljen," je po dirki dejal Leclerc.

"Za nami je dobra dirka, na vseh pnevmatikah smo bili najhitrejši. Imeli smo zelo dober dirkalnik, seveda nam je nekoliko žal, ker ni bilo vnovičnega starta, ampak v celotni gledano je to še en dober dan," pa sprva dejal Verstappen in dodal: "Štartal sem zelo dobro in v prvi šikani nisem imel težav. Hitro sem ujel pravi ritem in prišel do drugega mesta. Vožnja z dirkalnikom je bila sijajna, bili smo hitri in končno sem prišel do prve zmage na tem dirkališču."

Kako se je razpletala dirka:



Cilj. Enajsta zmaga Verstappna v sezoni in 31. v karieri. Za varnostnim avtomobilom.



Zadnji krog: Žal se bo dirka končala za varnostnim avtomobilom. Niso uspeli pravočasno razvrstiti vseh dirkalnikov za njim.



Še 2 kroga: Še vedno umikajo Ricciardov avto. Bomo sploh še videli vsaj en hiter krog?



Še 4 krogi (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Perez, 7. Norris, 8. Gasly, 9. De Vries, 10. Džov.



Še 6 krogov: Ricciardo je pokvarjen dirkalnik parkiral na nevarnem mestu. Varnostni avto. Večina gre tako na dodaten postanek, tudi Verstappen in Leclerc.



Še 9 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Norris, 7. PErez, 8. Ricciardo, 9. Gasly, 10. De Vries.



Še 11 krogov: Leclerc je sicer odpeljal najhitrejši krog na dirki, a zaostanek za Verstappnom ostaja visokih 18 sekund. Ferrarijeva taktika je bila očitno znova zgrešena.



Še 14 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc +19, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Perez, 6. Hamilton, 7. Norris, 8. Ricciardo, 9. Gasly, 10. De Vries.



Še 16 krogov: Hamilton zdaj z novimi gumami zelo hiter. Mimo Ricciarda na šesto mesto.



Še 17 krogov: Zadnji od boljših v bokse, s četrtega mesta Norris. Dolg postanek. Ko se je vrnil iz boksov v troboj z Gaslyjem in Hamilton. Slednji je izkoristil gnečo in prehitel oba!



Še 19 krogov: Drugi postanek Leclerca. Eden redkih z dvema. Vprašanje, če bo lahko ujel in prehitel Verstappna. Je pa zdaj na mehkejših in hitrejših gumah. Na edini postanek Hamilton.



32. krog: Zaradi okvare na dirkalniku dostop Alonsa, ki so se mu nasmihale točke.



31. krog: Postanek za Sainza, ki gre na najmehkejše gume. Norris in Hamilton še brez postanka.



28. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Russell, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Alonso, 8. Perez, 9. Schumacher, 10. Bottas.



26. krog: Verstappen na postanek, na srednjo zmes pnevmatik. Njegov edini postanek. Znova vodi Leclerc, ki pa bo najbrž moral še na en postanek.



24. krog: Čeprav ima Leclerc novejše gume, za Verstappnom zaostaja že 14 sekund.



20. krog: Čas za postanke, Ricciardo in De Vries med prvimi iz prve deseterice.



16. krog: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Ricciardo, 6. Gasly, 7. Alonso, 8. Norris, 8. De Vries, 10. Džov.



13. krog: Virtualni varnostni avto, ker je odstopil Vettel. Leclerc je zapeljal na postanek, ostali ne. Vrnil se je na 3. mesto, za Ricciardom. Spet tvegana taktika Ferrarija.



12. krog: Sainz še mimo Gaslyja. Prehiteva enega za drugim. Hamilton je zdaj 13.



11. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Ricciardo, 5. Gasly, 6. Sainz, 7. Norris, 8. Alonso, 9. De Vries, 10. Džov.



9. krog: Zelo zgoden postanek za Pereza. Odpeljati je treba 53 krogov.



7. krog: Če se Max z lahkoto prebija naprej, pa tudi Sainz, ki je že 10., to ne velja za Pereza in Hamiltona. Mehičan je prišel do 13. mesta, Britanec je dobil le eno in je 18.



5. krog: In Verstappen še mimo Mercedesa. Red Bull je enostavno premočan.



4. krog: 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Verstappen, 4. Ricciardo, 5. Gasly, 6. Norris, 7. Alonso, 8. De Vries, 9. Džov, 10. Stroll.



2. krog: Verstappen v prvem zavoju še mimo Ricciarda in je že tretji.



Štart. Slabši štart Leclerca, a je obdržal prednost pred Russellom. Verstappen je že četrti.



Krog za ogrevanje.



Še 3 minute do štarta: Gume oziroma obraba zna biti težava Ferrarija. Verstappen s sedmega mesta zagotovo ima možnosti za že 11. zmago v sezoni.



Še 10 minut do štarta: Zadnja evropska dirka. Polne tribune tifosov. Zanje šteje le zmaga. Sončen dan v Monzi. Leclerc na prvem, Verstappen na sedmem štartnem mestu.